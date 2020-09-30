Entübe ne demek? Entube nedir, ne anlama gelir? Entübe hasta ne demektir? TDK'ya göre Entübasyon kelime anlamı nedir?

Entübe kelimesinin anlamı Corona virüsle alakalı en çok merak edilen kelimelerin başıda gelmektedir. TDK'da doğrudan entübe kelimesi yer almasa da kelimenin Türkçe karşılığı mevcuttur. Peki entübe nedir, ne demektir? Entübe kelimesinin anlamı nedir? Entübe ne demektir? Entübe hasta nedir?

Entübe kelimesi Covid-19 ile birlikte dilimize geçen kelimelerin başında geliyor. Anlamı ise çok merak ediliyor. Entübe nedir? Entübe ne demek? Entübe kelimesinin anlamı nedir? Entübe ne manaya geliyor? Entübe hasta nedir?

ENTÜBE NE DEMEK? ENTUBE NEDİR?

Entübe; solunum, nefes sıkıntısı çeken hastaların solunum yollarına, yani ağız veya burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine denir. Entübe, kendi kendine yeterli şekilde soluk alamama durumu olarak da tanımlanır. Ayrıca entube, hastanın solunum cihazına bağlanmasını da ifade etmektedir.

Sağlık bakanlığının koronavirüs tablosunda açıkladığı "Toplam Entübe Hasta Sayısı" verileri de solunum cihazına bağlı hastaları ifade etmektedir. Yani kısacası entübe demek solunum cihazına bağlı olmak anlamına gelmektedir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ENTÜBE NE DEMEKTİR?

TDK'ya göre entübe, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun bunlar için önerdiği karşılık yerinde değildir. Entübe, solunum demek olmadığı gibi isim değil, sıfat-fiil yapısındadır. Bunun isim şekli olan entübasyon için Türkçe Tıp Dili Kılavuzu'nda (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu, 2. baskı, 2007) "borulama" karşılığı verilmiştir. Solunum sıkıntısı çeken hastaya solunum desteği vermek için boru takılmasını ifade eder. "Durumu ağırlaşan hastaya boru takıldı veya …hasta borulandı" demek, bizim halkımıza biraz ağır gelecektir. Doktorlarımız da bunu muhtemelen kaba bulurlar. Her ülkede birkaç binle sınırlı bir cihaz için (solunum cihazı) kendimizi çok yormasak da tıp bilimciler bunu kendi aralarında kullanmaya devam etseler bizden bahsederken entübasyon için "yapay solunuma bağlamak", entübe için de "yapay solunuma bağlı" deseler olmaz mı?...

TDK'YA GÖRE ENTÜBE VE ENTÜBASYON KELİMESİNİN DETAYLI ANLAMI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Entübe hasta, solunum cihazına bağlı hastaları ifade etmektedir. Sağlık bakanlığının paylaştığı Covid-19 tablosu verilerinde yer alan entübe hasta sayısı, solunum cihazına bağlı hastalarımızı ifade etmektedir. Birçok anlamı bulunan entübe, entube, entübasyon kelimelerinin günümüzdeki karşılığı bu şekildedir.

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

ENTÜBASYON NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak bilinen solunum yetmezliği hastalarına solunum cihazına bağlayabilmek amacıyla hastanın ağzından nefes borusuna giden bir boru takmak gerekmektedir. İşte bu boru takma işlemine "entübasyon" adı verilir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

TDK'YA GÖRE DİLİMİZE SON ZAMANLARDA GEÇEN KELİMELER

Yalnızca son 5-6 ay içinde dilimize 40 kadar yabancı kökenli kelime geçmiştir. TDK'ya göre bunların bir kısmı şu şekildedir:

İzolasyon, similasyon, ajitasyon, dezenfeksiyon, dezenfektan, deformasyon, virülans, hijyen, hijyenik, influence, izole, retweet, semptoloji, semptom, diagnosis, enfektif, enfeksiyon, enfeksiyöz, enfekte, enfektif, entübe, izolosyon, karantina, korona, kronik, minimalize, pik, pandemi, pandemik vb. şeklinde sıralanabilir.

NOT : Tüm entübe hastalarımıza Allah'tan (c.c.) acil şifalar diliyoruz. Amin...