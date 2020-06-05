Enis Berberoğlu tutuklandı
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Enis Berberoğlu tutuklandı

Enis Berberoğlu tutuklandı Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.06.2020 02:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:07

Enis Berberoğlu tutuklandı

İSTANBUL - Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı davada, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul eski milletvekili Enis Berberoğlu, Bakırköy'deki evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Enis Berberoğlu tutuklandı

Kaynak: İHA

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