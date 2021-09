'Engelsiz yemekler' kıyasıya yarıştı

'Engelsiz yemekler' kıyasıya yarıştı Engelli bireyler şef önlüğü takıp tezgah başına geçti Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde engelli bireyler 'Lezzet Engel Tanımaz' yarışmasında şef önlüğü giyip tezgah arkasına geçerek yaptıkları yemeklerle kıyasıya yarıştı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Çayırova Belediyesi, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından engelli bireylerle hayatı paylaşmak ve daha fazla yaşama kültürü oluşturmak amacıyla Lezzet Engel Tanımaz isimli yemek yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 3'er kişiden oluşan 12 takım mücadele etti. Her takımdan 2 engelli, 1 engelli olmayan birey, şef önlüğü giyerek tezgah başına geçti. Yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerle hünerlerini sergileyen engelli bireyler, kıyasıya yarıştı. Jüri üyeleri ise yemeklerini tamamlayan takımların ortaya çıkardığı ürünlerin tek tek tadına baktı.

"Burada 12 takımımız yarışıyor"

Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı ve özellikle onların hayata dahil olmalarına yönelik bir çok çalışma yaptıklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz her yıl engelli kardeşlerimize yönelik bir farkındalık olsun ve hayatlarının kolaylaşması için çözümler üretmek adına konu başlığı belirliyoruz. Bu sene de belirlediğimiz konu başlığı engelliler ve ev hayatı. Bu kapsamda ilk faaliyet olarak yemek hazırlama yarışması düzenledik. Burada 12 takımımız yarışıyor. 2 engelli kardeşimizin yanı sıra bir de engelli olmayan bir kardeşimizi takımlara ilave ederek yani 3'erli kişilerden oluşuyor takımlar. İnşallah ben inanıyorum 12 takımımız da birbirinden güzel yemekler hazırlayacaklar. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırma ve bütün toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

"İmkan verildiğinde neler yapabildiğimizi göstermek istiyoruz"

Toplumun engelleri tanımadığını dile getiren Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, "Tanımadığı için iletişim kuramıyor, iletişim kuramadığı için de birlikte çalışamıyor. Her takımda 2 engelli bir engelsiz olmasının sebebi de bu. Biz dedik ki burada hem kaynaşma ortamı olsun hem de toplumdaki engellilerle engelsizler birlikte bir şeyler yapınca ortaya nasıl güzelliklerin çıktığını topluma göstermek istedik. Onun için de burada bu organizasyonu yaptık. Arkadaşlar çok mutlu, çok heyecanlı. Çünkü biz engelliler olarak imkan verildiğinde neler yapabildiğimizi göstermek istiyoruz. Evimizde yemek yapıp yiyebildiğimizi biz biliyoruz ama toplum bilmiyor. Mesela toplumda şöyle bir algı var; engelliler her zaman birine muhtaç, her zaman birilerinden yardım isteyen bir kesim gibi görünüyor ama biz bunun tam tersini iddia ediyoruz ve iddiamızı ortaya koyuyoruz bu yarışmada" diye konuştu.

"Tüm engellileri kendisini geliştirmesi konusunda eğitime davet ediyoruz"

Yarışmaya güzel başladıklarını aktaran görme engelli milli judocu Gökmen Aydın, "Güzel bir başlangıç oldu, heyecanla bekliyoruz. Şu an kendi yemeğimizin de başlangıcını verdik. Buradan diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah biz birinci oluruz. Ben antrenmandan sonra mutfağa gittiğimde hemen et yemek için mutfağa giriyorum. Haliyle kendimiz yapıyoruz. Mutfağı seviyorum. Hepsini bir araya getirdiğimizde güzel bir şey çıkıyor ortaya. Biz görme engelli bireyler olarak evin içinde her gün bir refakatçi bulamazsın, hayata tutunabilme adına hem dışarıda hem evin içinde yemek yapma konusundaki eğitimlerle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben spor yaptığım için bu benim hayatımı kolaylaştırdı. Dışarıda yaşayan tüm engellileri kendisini geliştirmesi konusunda eğitime davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Engelleri kaldırmak için gerçekten çok güzel bir organizasyon yapılmış"

Yanımdaki arkadaşla aynı zamanda iş arkadaşıyız. Elindeki mahareti bir de burada görelim dedik. Çiğ köfte yaptığını da bildiğim için oradan da referans alıyorum. Şimdi de islim kebabı yapıyoruz. Biz de arkadaşımıza manevi destek oluyoruz. İnşallah biraz sonra yemeklerimizi tadacağız. Engellilik farklı anlamlara çekilerek bize söyleniyor. Engellilik denildiği zaman önemli olan bu tip organizasyonlarla engelleri kaldırmak için gerçekten çok güzel bir organizasyon yapılmış. Bu tip organizasyonların devamını isteyelim belediyelerimizden" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu