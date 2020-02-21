Engelsiz Kartallar ilk futbol müsabakaları için gün sayıyor

21.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:40

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 8 Mart'ta Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'yle oynayacağı futbol karşılaması için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Yunus Sahası'nda yapılan antrenmanda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.



"Bizler için çok değerlisiniz"



Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, genç oyunculara işaret dili tercümanı eşliğinde yaptığı konuşmada; "Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in hepinize selamlarını getirdim. Kartal Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Bizler için çok değerlisiniz. İnanıyoruz ki uyum içinde çok güzel başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.



Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 8 Mart'ta Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'yle saat 12.00'da Yunus Sahası'nda ilk karşılaşmalarına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA