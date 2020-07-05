Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler

ANTALYA'da etkili olan yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde, geçen yazlardaki kalabalık henüz oluşmadı.

Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler
05.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:53

ANTALYA'da etkili olan yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde, geçen yazlardaki kalabalık henüz oluşmadı. Yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi. Sahilde bulunan Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi.

Antalya kent merkezinde sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde az sayıda kişi denize girdi. Sıcaktan bunalan bazıları da ağaçların gölgelerinde uyudu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün içinde ölçülen en yüksek sıcaklık 33 dereceye, nem oranı ise yüzde 85'lere kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler, zaman zaman görülemedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete açılan Konyaaltı Sahili'ndeki Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi. Engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içinde özel yürüyüş platformları, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullandığı görüldü. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu.

Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenlerin park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alana park etti.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var Haber
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü Haber
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş Haber
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu Haber
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek
Hakem Zorbay Küçük, sakatlığı nedeniyle 6 ay maç yönetemeyecek
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Zeki Müren Ebru Gündeş Coşkun Sabah
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Sakarya Vatandaş Havai Fişek
Şu an buradasınız: Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 16:21:42. #1.14#
title