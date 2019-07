- Engelli kadının sokakta kalması an meselesi

44 yaşındaki engelli kadın uzun süredir işsiz olduğu için evsizde kalacak

Engelli işsiz kadın yardım çığlığını duyurmak istiyor

Oturduğu pansiyondan atılmamak için çalışacak iş istiyor

DENİZLİ - Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonrası ayağına 34 parça platin takılan yüzde 48 engelli 44 yaşındaki kadın adeta yaşam savaşı veriyor. Züleyha Çakır isimli kadın işsiz kalınca oturduğu kiralık evden atılıp yerleştiği pansiyonunda oda ücretini ödeyemeyince şimdi sokakta kalmayla karşı karşıya kaldı. Talihsiz kadın hayatını yoluna koymak için çalışacak bir iş istiyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt mahallesinde yaşayan Züleyha Çakır 2010 yılında geçirdiği kazadan sonra 3 buçuk yıl hastanede kaldı. 5 ameliyat geçiren Çakır'ın ayağında 34 parça platin takıldı. Çalışamayan Çakır evrakları elinde olmasına rağmen yardım çığlıklarına cevap alamıyor. Yardım başvurusu yaptığı hiçbir yerden netice alamıyor. Aynı zamanda migren ve tansiyon hastası olan Çakır ev sahiplerinin yardım etme niyetine rağmen su ve elektrik faturalarını da ödeyemediği için evden çıkarıldı. Girdiği iş yerlerinde kadın olmanın zorluklarını da yaşayan Çakır bir an önce çalışabileceği bir iş bulup kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve belediyeden 3 ayda bir 400 TL geliri olan Çakır başka hiçbir gelirinin olmadığını kaydetti. Çakır'ın yüzde 48 olan engelli raporu ise yenileme başvurusu yapılmadığı için yüzde 36'ya düşürüldüğü belirtildi. Çakır'ın ayrıca maddi imkansızlıklardan dolayı yenileyemediği raporundan dolayı engeli maaşı ödemesi de durdu.

"Borcum olduğu için evden çıkartmak zorunda kaldılar"

44 yaşındaki Çakır, "Çalışamadığımdan dolayı çok kötü durumlara düştüm. Ev sahipleri sağ olsun çok yardımcı oldu ama maalesef kiralarımı ödeyemediğim için beni evden çıkarttılar. Su ve elektrik faturalarını ödeyemediği, borcum olduğu için çıkartmak zorunda kaldılar. Çalışamamamın en büyük nedeni 2010' da bir kaza geçirdim. 3 buçuk yıl bir hastane de kaldım, 5 ameliyat geçirdim. Ayağımda 34 platin var. Verilen raporumda yüzde 48 engelli olduğum vardı. Yıllık heyete girmem gerektiğini bilmediğimden dolayı maaşım donduruldu. Daha sonra heyete girdim ama maalesef mahkemeye verdiğim, adli tıp göründüğü için doktorların çoğu tam raporumu yenilemiyorlar. Ben bu yüzden çok mağdur durumda kaldım. 4 buçuk senedir nerelere müracaat ettiğimi ben bile şaşırdım. Evraklarımın çoğu elimdedir. CİMER' e de yazı yazdım oradan da bana bir netice gelmedi. Burada bana en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan" ifadelerini kullandı.

"Ben işten kaçmıyorum"

Giderlerini sağlayamadığına dikkat çeken Çakır, "Hiçbir şekilde giderlerimi sağlayamıyorum. Ben gerçekten çok zor durumdayım. Buradan önce kaldığım yerde beni maddiyatsızlıktan dışarıya attı. Şu anki pansiyonum, buradan da akşam sabah atılacağıma eminim. Atıldıktan sonra da nereye gideceğimi bilmiyorum. Ben büyülerimden sadece yardım istiyorum. Ben işten kaçmıyorum. Keşke ayağımda platinim olmasa. Çalıştığım iş yerlerinde de bazı sıkıntılar yaşıyorum. Özel sıkıntılar değil aslında bir kadın olarak çok yanlış bir iş. Son çarem sesimin duyurulması" diye konuştu.

"Tedavi oluyordum ama tedavim yarım kaldı"

Çalışmak istediğini ama çalışacak sağlık durumunun olmadığını ifade eden Çakır,"Çok yere müracaat ediyorum ama netice alamıyorum. Allah rızası için diyorum. Herkesin çocuğu var. Ben de isterim çalışıp kendi ayağımın üzerinde durmayı ama yapamıyorum. Çalışamıyorum, yolda bile biraz yürüdüğüm zaman aksıyorum. Belime vuruyor, ayaklarım şişiyor. En rahat yapabileceğim iş bulaşık işi ama maalesef yok. Bulamıyorum. Bulmam için de şu an evim olması lazım. Allah rızası için, son çarem, çığlığımı duyun. Ben devletimden de yardım istemezdim. Ayağım, vücudum sağlam olsa istemezdim. Tansiyonum ve migrenim var. Tedavi oluyordum ama tedavim yarım kaldı, onu da yapamıyorum. İki gündür kalkamıyorum, otel sahipleri bile kapıyı çalmadı, acaba bu insan iyi mi diye. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu.

Kaynak: İHA