ENGELLİ ÇOCUKLARIN AT VE POLİS ARAÇLARINA BİNME MUTLULUĞU

ADANA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ağırlayarak polis helikopterine, ata, zırhlı araçlara ve motosikletlere bindirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için etkinlik düzenledi. Çocuklar ilk olarak atlı polis birliklerinin atlarına bindirilip gezdirildi. Daha sonra Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden çocuklar burada helikopterlerin içine girerek bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından Emniyet Müdürlüğü binasına gelen çocuklar burada önce zırhlı araçlara ve motosikletlere binerek eğlendi. Polis ekiplerinin eşlik ettiği çocuklar daha sonra Emniyet Müdürü Doğan İnci ile buluştu.

Programda son olarak aileler, çocuklar ve emniyet görevlileri birlikte yemek yedi.