Engellerini tanımadılar; başarılarıyla umut aşıladılar

03.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:16

"İnanmak Başarmaktır" paneline ev sahipliği yapan İstanbul Kent Üniversitesi, başarılarıyla topluma örnek olan isimleri, öğrencileriyle bir araya getirdi. Spor ve sanat dünyasından engellere rağmen başarılı olan isimler, başarı hikayelerini üniversite öğrencileri ile paylaştılar.

Panelin moderatörlüğünü doğuştan görme engelli "Kartal Belediyesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Şefi" Özgür Uğur yaparken, konuşmacılar arasında yaşadığı kaza sonucu görme yetisini kaybeden Atletizm Milli Sporcusu Sefa Telli, işitme engeliyle başarılara imza atan Judo Milli Sporcusu Enes Yıldız, down sendromlu tiyatrocu Hazal Sarısoy ve annesi Fatoş Sarısoy yer aldı. Yaşam hikayelerini öğrencileriyle paylaşan konuşmacıların ortak mesajı 'inanırsanız başarırsınız' oldu.

"DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 15'İNİ ENGELLİ BİREYLER OLUŞTURUYOR"

Panelin açılış konuşmasını yapan "İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü" Prof. Dr. Dilara Özer, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin oluşturduğunu söyledi. Türkiye nüfusunda engellilik durumundan etkilenen kişilerin sayısının 12 milyon olduğuna vurgu yapan Özer, "Bu sadece engelli bireyleri değil onlarla birlikte yaşayanların da yaşam yolculuğunu derinden etkiliyor. Aileler de dikkate alındığında engellilik durumundan Türkiye nüfusunun yarısının doğrudan etkilendiğini söylemek mümkün. Engelli bireylere sunulan hizmetlerde giderek iyiye giden bir gelişme söz konusu olsa da hala eğitim, sağlık, ulaşım, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımda derin sorunlar yaşanıyor. Aslında bu sorunların önemli bir kısmı diğer insanların engelliliği algılama şeklinden kaynaklanmaktadır. Algılar önemlidir. Çünkü algılar ön yargılara, ön yargılar da ayrımcılığa yol açıyor" diye konuştu.

"ENGELLİLERİ ENGELLEYENLER ENGELLENMELİ"

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Berkman ise, sosyal yaşamda ve iş yaşamında yer bulmakta zorlanan engellilerin farkına varılması gerektiğine dikkat çekerek, "Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz kurulmuştur. Engellilik konusunda bilinç oluşturmak amaçlıdır. Engelli olmak sonradan da oluşabiliyor, bu nedenle hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yaşamın her alanında onların sorunlara çözüm üretmek için uğraşmalıyız. Engellileri engelleyenleri engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

AMAÇ: ZİHNİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK

İrem Aşçıoğlu, bireylerin üniversite sonrası aktif yaşamda yer almalarının önemine dikkat çekerek, "Yaşam şartlarını yükseltmek için üniversitelere rol düşmektedir. Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu çalışmaları her zaman destekliyor olacağız. Amacımız zihnimizdeki engelleri kaldırmak olmalı" dedi.

Kaynak: DHA