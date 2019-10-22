22.10.2019 23:00

Endonezya'da petrol boru hattında patlama 1 ölü

Endonezya, (DHA)- Endonezya'nın Batı Java bölgesinde, devlet petrol ve doğal gaz şirketi Pertamina'ya ait petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 Çinli işçi hayatını kaybetti.

Batı Java Polis Şefi, patlamanın sondaj projesi sırasında Jakarta-Bandung hızlı tren şantiyesinin yakınında patladığını duyurdu. Patlama sonrasında boru hattına 50 metre uzaklıktaki bir otomobil de tahrip oldu. Pertamina İletişim ve Kurumsal Yöneticisi Dewi Sri Utami, yakıt akışını durduklarını ve alevleri söndürmeye gelen itfaiye ekipleriyle iletişim halinde olduklarını söyledi. Şirket yetkilileri, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA