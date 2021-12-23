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'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi

'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren 'En iyi narkotik polisi anne' projesi ile ilgili bilgilendirme semineri ilçe halk eğitim merkezi müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti, bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi, annelere narkotik maddelerin ve etkilerinin tanıtılarak mücadele yöntemlerinin bilinmesine yönelik bilgiler verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından halk eğitim merkezi müdürlüğü çalışanları ve kursiyerlerinden oluşan 100 anneye bilgilendirme semineri verildi. - ADIYAMAN

'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi

'En iyi narkotik polisi anne' semineri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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