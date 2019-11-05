En fazla kazandıran yatırım fonları

05.11.2019 14:32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,20 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,11 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,575845 2,69 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110937 2,20 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,572016 2,11 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077598 2,05 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413598 2,04 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,062013 1,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,974791 1,96 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105756 1,92 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,055331 1,89 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,147645 1,87

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)