En fazla kazandıran BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026133 4,31 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028706 4,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027387 3,27 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014019 3,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020176 3,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029695 3,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020885 2,98 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032105 2,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050363 2,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054980 2,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA