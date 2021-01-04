En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.