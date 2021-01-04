En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:49
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,059919-0,98
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045162-0,70
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,112766-0,65
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF46,855249-0,44
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,262074-0,42
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089025-0,41
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,071499-0,41
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF18,761733-0,40
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,127164-0,39
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043757-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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