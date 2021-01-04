En fazla kaybettiren yatırım fonları
04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:49
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,059919
|-0,98
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045162
|-0,70
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,112766
|-0,65
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,855249
|-0,44
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,262074
|-0,42
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089025
|-0,41
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071499
|-0,41
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|18,761733
|-0,40
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,127164
|-0,39
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043757
|-0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500