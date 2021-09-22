BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028247-0,14Garanti Em. Hay. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028247
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,088637
|-0,10
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021719
|-0,10
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,044228
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,075165
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010425
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020624
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010828
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010978
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024528
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035089
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059717
|-0,96
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010297
|-0,62
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,104427
|-0,62
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027746
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041529
|-0,50
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019854
|-0,41
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021201
|-0,39
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017366
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033840
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069436
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048776
|-0,75
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026247
|-0,71
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037794
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009535
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052451
|-0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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