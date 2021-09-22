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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028247-0,14Garanti Em. Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,028247-0,14
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,088637-0,10
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021719-0,10
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,044228-0,09
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,075165-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010425-0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020624-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010828-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010978-0,03
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024528-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035089-1,03
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059717-0,96
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010297-0,62
VEM Hisse Senedi EYF0,104427-0,62
ZEM Hisse Senedi EYF0,027746-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,041529-0,50
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019854-0,41
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021201-0,39
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017366-0,37
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033840-0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069436-0,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048776-0,75
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026247-0,71
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037794-0,71
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009535-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052451-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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