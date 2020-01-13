Emre Can'ın Juventus Formasıyla En İyi Anları
Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, 2018 yazında takıma katıldığından beri önemli bir görev adamı rolü üstlenmiş durumda. İşte yorulmaz orta sahanın İtalyan ekibinde göz doldurduğu anlar..
13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19
Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, 2018 yazında takıma katıldığından beri önemli bir görev adamı rolü üstlenmiş durumda. İşte yorulmaz orta sahanın İtalyan ekibinde göz doldurduğu anlar..
Kaynak: Dugout
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