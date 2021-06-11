Emrah Karakovan kimdir? Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Euro 2020 öncesinde A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Emrah Karakovan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye A Milli Takım Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.
EMRAH KARAKOVAN KİMDİR?
Emrah Karakovan, 29 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Emrah Karakovan doğum tarihi : 29 Şubat 1984
Emrah Karakovan kaç yaşında : 37 yaşında
Emrah Karakovan nereli : İstanbul doğumlu
Emrah Karakovan mesleği ne : Kaleci Antrenörü
Emrah Karakovan, A Milli Takım kaleci antrenörüdür. Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer almaktadır. Emrah Karakovan, kaleci antrenörlüğüne ilk başta Galatasaray'ın altyapı kulübünde 2012 yılında başlamıştır. Ardından 2014 yılında Türkiye U-19 kaleci antrenörlüğüne geçti. Sonrasında 2016 senesinde Türkiye U-21 kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Emrah Karakovan, 2019 yılında A Milli takım kaleci antrenörlüğü görevine gelmiştir. Halen Türkiye Milli takımımızın kaleci antrenörlüğünü yapmaktadır.