Emlak sektörü temsilcileri İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (İHA) - Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile İstanbul'da buluştu.

Türkiye genelinde 100'ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak İstanbul'da 'eniyilerburada' sloganı ile bir araya geldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Son çeyrekte temsilcilerimiz ile tahminlerimizin çok üstünde satışlara imza attık. Yenilikçi, çözüm üreten ve değer katan yaklaşımlarımız ile gayrimenkul sektöründe zirve yolculuğumuz devam ediyor. 2022 yılında da stratejimiz teknoloji şirketi olarak ilerlemeye devam etmek olacak. Bu sene özellikle proje satışı ve arsa arazi geliştirme çalışmalarına hız vereceğiz" dedi.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de, "Erzurum'dan Trabzon'a, Bursa'dan Denizli'ye ailemize yeni katılın temsilcilerimiz ile 2021 yılında en çok büyüyen emlak firması olduk. Teknolojik altyapımız, sürekli ve ihtiyaçlara yönelik hazırlanan eğitimlerimiz, mobil ilan altyapımız, dijital pazarlama platformlarımız ile en iyi emlak pazarlama firması olma yolunda çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Minimum sermaye, maksimum gelir hedefi ile emlak sektöründeki girişimcilere destek oluyoruz. Proptech ürünlerimiz, proje anlaşmaları, akademi faaliyetleri, performans ölçümleri, portal entegrasyonları gibi birçok çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca DDTECH dijital imza platformunun temsilcilere lansmanı, TapuSor'un şirkete özel sistem altyapısı, List Globally ve Mobil Broker iş birlikleri gibi birçok yeni projeler temsilcilere tanıtıldı. Yönetim danışmanı Tolga Sasık ile hızlı networking etkinliği de yapan temsilciler, TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan'dan da "Emlakta Yeni Nesil Liderlik" eğitimi aldılar. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri