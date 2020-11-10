Emirdağ'da Kovid-19 tedbirleri

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle belde ve köylerdeki kıraathane, kahvehane ve çay ocaklarının geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle belde ve köylerdeki kıraathane, kahvehane ve çay ocaklarının geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzssıhha Kurulu kararıyla kentte artan Kovid-19 vakaları ile çok sayıda temaslının bulunması nedeniyle salgınının yayılımını önlemek amacıyla beldeler ile köylerdeki kıraathane, kahvehane ve çay ocaklarının geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz