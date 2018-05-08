Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Alişan'ı Evlendirdik, Sıra Sende
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Alişan'ın düğününe katılan Emine Erdoğan'ın Ece Erken'e "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediği ortaya çıktı.
Alişan ve Buse Varol'un düğününden bomba detay! Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.
"ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE"
Ece Erken, Emine Erdoğan'ın kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.
ERDOĞAN, EYMEN'İ SEVDİ
Gecede Ece Erken'in 3 yaşındaki oğlu Eymen de Alişan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, minik Eymen'in başını okşayıp sevdi.