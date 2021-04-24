AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı tarafından dile getirilen sözde soykırım yalanına yönelik ifadeler bühtandır, haddi aşmaktır, tarihe ve gerçekliğe hakarettir. ABD Başkanı'nın sözde soykırım ifadesini kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Hakikatten uzak ifadelerin uluslararası hukuk açısından da bizim açımızdan da hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır ve yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Bu adımın, son zamanlarda Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen saldırılardan sadece bir tanesi olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, tarihten, ciddiyetten ve hakikatten uzak ifadelerin hiçbir geçerliliğinin olmadığını belirtti.

Akbaşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Her 24 Nisan öncesinde Türkiye'ye yönelik sindirme adımlarının aparatı haline getirilen sözde soykırım yalanı ve tehdit dili, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüze mani olamayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Türkiye olarak haklarımızı sonuna kadar savunmaya ve bölgemizde barışın hakim olması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz bu istismarcılara, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye düşmanlığı üzerinde buluşanlar, kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaklardır. Tarihi vesikaları bir kenara bırakıp lobiler üzerinden sözde soykırım yalanını ısrarla dillendirenlerin samimiyetten uzak çabaları boşa düşecektir.

Herkes emin olsun ki milletimizin ve devletimizin düşmanlarına her sahada tarih önünde hak ettikleri cevap verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta