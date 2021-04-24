AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı tarafından dile getirilen sözde soykırım yalanına yönelik ifadeler bühtandır, haddi aşmaktır, tarihe ve gerçekliğe hakarettir. ABD Başkanı'nın sözde soykırım ifadesini kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Hakikatten uzak ifadelerin uluslararası hukuk açısından da bizim açımızdan da hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır ve yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Bu adımın, son zamanlarda Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen saldırılardan sadece bir tanesi olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, tarihten, ciddiyetten ve hakikatten uzak ifadelerin hiçbir geçerliliğinin olmadığını belirtti.

Akbaşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Her 24 Nisan öncesinde Türkiye'ye yönelik sindirme adımlarının aparatı haline getirilen sözde soykırım yalanı ve tehdit dili, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüze mani olamayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Türkiye olarak haklarımızı sonuna kadar savunmaya ve bölgemizde barışın hakim olması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz bu istismarcılara, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye düşmanlığı üzerinde buluşanlar, kesinlikle amaçlarına ulaşamayacaklardır. Tarihi vesikaları bir kenara bırakıp lobiler üzerinden sözde soykırım yalanını ısrarla dillendirenlerin samimiyetten uzak çabaları boşa düşecektir.

Herkes emin olsun ki milletimizin ve devletimizin düşmanlarına her sahada tarih önünde hak ettikleri cevap verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki
Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kınadı
Bakan Muş, ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kınadı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Toprak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:28:52. #1.14#

title