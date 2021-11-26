Emekli öğretmenlere en güzel hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin 93. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birbirinden anlamlı etkinlikler gerçekleştirdi. Öğretmenler için çeşitli konserler, tiyatro gösterileri ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, emekliye ayrılmış öğretmenleri de unutmadı. Bu özel günde Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nin okuyucuları arasında yer alan emekli öğretmenlerin kapısını çalan Büyükşehir Belediyesi, onlara kitap seti hediye ederek vefasını ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİR HALK KÜTÜPHANESİ'NDEN ANLAMLI ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yine önemli ve anlamlı bir harekete imza attı. Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nin okuyucuları arasında yer alan emekli öğretmenler evlerinde ziyaret edilerek, Öğretmenler Günü kutlandı. Emekli öğretmenleri bu özel günde unutmayan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi yetkilileri, kitap seti hediye etti.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİN MUTLULUĞU

Öğretmenler Gününde karşılarında Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi yetkililerini gören emekli öğretmenler ise çok duygulandı. Öğretmen olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını söyleyen eğitimciler, "Büyükşehir Halk Kütüphanemiz zaten bizim ikinci evimiz gibi. Bizleri her zaman en iyi şekilde ağırlıyor ve hürmet ediyorsunuz. Bu özel günümüzde de yine bizi unutmayarak, evimize kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Öğretmenler, kendilerine getirilen hediye karşısında ise son derece mutlu oldu. Bir öğretmene verilebilecek en güzel hediyenin kitap olduğuna dikkat çekerek, "Zarif ve anlamlı kitap seti hediyeniz bizleri çok sevindirdi. Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bize olan ilgi ve sevgisi için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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