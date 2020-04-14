Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti Tekirdağ'ın şehir merkezinde bulunan bir otelde arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç, daha sonra elindeki bıçakla kendine zarar verdi.

Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın şehir merkezinde bulunan bir otelde arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç, daha sonra elindeki bıçakla kendine zarar verdi. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken olaya ilişkin 2 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay Tekirdağ'ın şehir merkezindeki 100. Yıl Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelde bulunan Mikail K. kendisiyle aynı odada kalan Fırat G. isimli arkadaşını henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu otelin asansöründe Rambo bıçağı ile bıçakladı. Bıçak darbeleri alan Fırat G. asansörde yığılıp kaldı.

Kendini de bıçakladı

Bunun üzerine Mikail K. elindeki bıçakla intihar etmeye kalkıştı. Kendini bıçaklarken darbe alan Mikail K.'de aynı alanda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine söz konusu otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Fırat G.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, Mikail K'nin de ağır yaralı olduğunu belirledi. Burada ilk müdahalesi yapılan Mikail K. hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Her iki gencin cesetleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Defalarca sapladı

Olay yerinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, bahse konu şahıslarla aynı odada kaldığı iddia edilen A.B. ve E.K. isimli şahısları ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Şahsın kendini bıçaklamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde bir arkadaşı engele olmaya çalışmasına rağmen Mikail K. defalarca bıçağı göğsüne saplıyor.

Kaynak: İHA