Elektro-Mob-İste' Yarışa Hazır

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, TÜBİTAK'ın düzenlediği Elektromobil 2018 Yarışması için tasarladıkları 'Elektro-Mob-İSTE' isimli elektrikli otomobili yarışma öncesi okulun bahçesinde tanıttı. İSTE öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 17 kişilik grup, 1 yıl önce tasarlanan 'Elektro-Mob-İSTE'nin yapımını üniversitenin atölyesinde tamamladı. 6-12 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK'ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenleyeceği Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışması'na katılacak olan elektrikli otomobil, İSTE kampüsünde tanıtıldı. Yarışta aracın pilotluğunu yapacak olan Ece Sultan Kaba ve Görkem Güney, tanıtımda kısa bir test sürüşü de yaptı. Test sürüşünden sonra açıklamalarda bulunan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, önemli olanın 'yapmak' ve 'üretmek' olduğunu belirterek, "Üretmek mutluluktur. Bugün üretmenin, üretebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz, kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdi. İnandılar, çalıştılar ve başardılar. Kendileri tasarladılar ve ürettiler" dedi. Bu tür projelere destek vermeye, üretenin ve üretmek isteyenin önünü açmaya devam edeceklerini vurgulayan Rektör Dereli, "Amacımız iyi bir netice ile dönmek ama her şeyden önce yarışı tamamlamak çok daha önemli bizim için. İlk 4x4 elektrikli otomobili ürettik, biz bununla gurur duyuyoruz. Yani geçen seneye kadar bu yoktu. Bu sene üreten oldu mu bilmiyoruz. İSTE olarak amacımız, elektrikli otomobil sevdası, elektrikli otomobil hedefi olan ülkemizin bu hedefine katkı sunmak. Burada da teknoloji ihtiyacı var. Dolayısıyla en önemli teknoloji burada batarya teknolojisi, biz bunun altyapısını üniversitemizde kurmaya başladık. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, birtakım cihazlar alıyoruz ve ülkemizin vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz. Uzun ömürlü, dayanıklı, uzun mesafeler gidebilecek araçlara koymak için bataryalar üretmek amacıyla yola koyulmuş bulunuyoruz" dedi. Fayton ulaşımının en yoğun olduğu adalardan Büyükada için elektrikli fayton üretmek istediklerini ve bunun için de çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Dereli, "Biliyorsunuz Büyükada'da faytonlar var ve atların durumu hiç iç açıcı değil. Biz onlara şunu teklif ettik. Eğer o bağlantı sağlanabilirse biz Büyükada'daki bütün faytonları elektrikli yapmaya talibiz. Sonuçta yapabileceğimizi zaten arkadaşlarımız göstermiş oldular" diye konuştu. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Elektrikli Otomobil Proje Danışmanı Dr. Emin Taner Elmas ise, geliştirilen 'Elektro-Mob-İSTE' isimli elektrikli otomobil hakkında teknik bilgiler verdi. TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışması kapsamında bir proje olarak geliştirilip üretilen 'Elektro-Mob-İSTE' isimli elektrikli otomobilin üniversite, İskenderun, Hatay ve tüm Türkiye için son derece önemli olduğunu belirten Dr. Elmas, düşük enerji tüketimli, yüksek performanslı otomobil ile 100 kilometre mesafenin 1-1,5 TL arasında bir maliyetle alınabileceğinin öngörüldüğünü belirtti. Elektrikli otomobillerin çevreci ve ekonomik olduğunu söyleyen Dr. Elmas, "Uzun süreli yol gidebilmek ve menzilin artması amaçlı olarak enerji depolama sorununu aşabilmek için şarj istasyonları yaygınlaşmalı. Birim mesafe başına elektrik enerjisi tüketiminin azalması, bir başka deyişle motorların verimlilik değerlerinin yükselmesi alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışmalar mevcut. İSTE Elektro Mobil Takımı, TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar kategorisinde 2018 yarışmasına katılmaya hak kazandı. 'Elektro-Mob-İSTE' isimli elektrikli otomobili ile İSTE Elektro Mobil Takımı 5 Ağustos'ta başlayacak olan TÜBİTAK elektrikli otomobil yarışlarına katılacak. 17 kişilik İSTE Elektro Mobil Takımı, tamamen İskenderun Teknik Üniversitesinin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır" diye konuştu. Yarışta 'Elektro-Mob-İSTE'nin pilotluğunu yapacak olan Ece Sultan Kaba ve Görkem Güney ise, yarışmayı kazanmayı çok istediklerini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Çok emek verdik. Umarız emeklerimizin karşılığını alıp döneceğiz" dediler. İSTE'de yapılan tanıtım ve törenin ardından 'Elektro-Mob-İSTE', Kocaeli Yarış Pisti'nde gerçekleşecek olan TÜBİTAK yarışmasına uğurlandı.

(Mustafa Mert/İHA)