Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Tır'ın Altında Kaldı: 1 Ölü

Elektrikli bisiklet sürücüsü TIR'ın altında kaldı: 1 ölü



ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde elektrikli bisikletiyle bir anda ana yola çıktığı iddia edilen 58 yaşındaki Halil Sargın, Biga istikametinden gelen 54 yaşındaki İsmail Aksulu yönetimindeki 01 DN 269 plakalı TIR'ın altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde can verdi.

TIR sürücüsü İsmail Aksulu, gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Halil Sargın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.