Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 29. 11. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesi Oğlakören Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı sokakları ile Yeşil Mahalle 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501 ve 505 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi, Yüksel, Çelebi, Dedetoksoy, Değirmen, Dokuz, Keçeli Yolu, Fatih, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Şehit Osman Temur, Ak, Edikli, Santral, Öğrencik Yolu 1, Kurban Yurdu, 21 Nolu, 22 Nolu, Türkmen, 1 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Küme Evleri Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Demrek Mahallesi Demrek, Demrek Gölü, Demrek Toplu, Deliçay/Mezrası, Menderes Karayolları, Deliçay/Mezrası9, Deliçay/Mezrası8, Demrek Gölü/1, Demrek1, Deliçay/Mezrası5, Deliçay/Mezrası4, Deliçay/Mezrası7, Deliçay/Mezrası3, Deliçay/Mezrası6 ve Deliçay/Mezrası1 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe Mahallesi Atahan, Atatürk (Kanatlı), Bahar, Başak, Cahit Kıraç, Doğan, Güngördü, Güven, Girne, Hürriyet, Karaman, Karanfil, Katranlık, Kenan Evren, Malazgirt, Menderes, Necip Fazıl, Nihat Erim, Polatkan, Saray, Ufuk, Yeşil, Yıldız, Zorlu, Çalışır, Çilek, Özal, İnönü, İpek, Şht. Piyade Er Yusuf Kaya, Zümrüt, Çamlıca, İstiklal, Şahinbey, Şehit Nuri Vaner, Adnan Kahveci, Arslan, Atatürk, Barbaros, Bağlar, Bilginler, Derviş Paşa, Emek, Bulut, Gül, Gürsel, Horasan, Işık, Karaca, Kültür, Mimar Sinan, Seyhan, Eker, Sümbül, Topel, Çiğdem, Elçibey, Genç Osman, Kocatepe, Maden, Tunahan Vakıf, Yılmaz, Çelebi, Abdullah Gül, Ateş, Demirci, Fazilet, Kafkas, Lale, Seyran, Fatih, Akpınar, Bayırlı, Demirkol, Fırat, Güngörmüş, Hakan, Kıbrıs, Milli Egemenlik, Pınar, Güzel, Yıldırım, Çıkmaz, İbrahim Karaoğlan Oğlu, Buhara, Okul, Çifçi, Ramazan Gök, Deniz, Küreci, Zeytin ve Meşe Sokak, Küreci Mahallesi Cumhuriyet, Menderes, Adalet, Kemal Paşa, Yeşil, Yunus Emre, Alparslan, Sanayi, Buse, Orhan Veli, Şükrü Paşa, Cami, Yıldırım Beyazıt, Gündüz, Barbaros, Güven, Pınar, Katranlık, Yıldız, Gül, Tunahan, Ümit, Deniz, Eser, İnci, Hayat, Başak, Ceylan, Konur, Bağlar 2, Muharremoğlu ve Güzlek Sokak,

na 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. "

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Alan Merkez, Karataş ve Emirler Sokak, Karataş Mahallesi na 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Karataş, Ceylanlı/22, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/28, Ceylanlı/23, Ceylanlı/19, Ceylanlı/32, Ceylanlı/21 ve Ceylanlı/33 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951., 6961., 6962., 6964., 6952., 6958., 6960., 6968., 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351., 7371., 7394., 7395., 7397., 7401., 7402., 7403., 7404., 7405., 7406., 7408., 7380., 7413., 7414., 7416., 7417., 7418., 7419., 7402./1, Ay Ve, Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651., 7652., 7654., 7655., 7666., 7656., 7663., 7665. ve 7669. Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak, Şakşak/1, Şakşak/6. ve Şakşak/4 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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