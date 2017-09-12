Elektrik Kesildiğinde Su Kesilmeyecek

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, elektrik kesintisi sonucu meydana gelen su kesintilerini önlemek amacıyla 27 adet sanayi tipi dizel jeneratörü hizmete sunduğunu açıkladı.



Son dönemde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla TESKİ tarafından ihale yoluyla, 2 adet 50 kVA, 14 adet 150 kVA, 4 adet 250 kVK, 1 adet 300 kVA, 6 adet 500 kVA olmak üzere 27 adet sanayi tipi jeneratör satın alındı. Söz konusu jeneratörlerin 22'si Çorlu, 2'si Hayrabolu, 2'si Marmaraereğlisi, 1'i Malkara'da bulunan derin su kuyularında faaliyete geçirildi.



"Büyük ve Faydalı Bir Yatırım"



Yapılan yatırımlarla ilgili olarak açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Göreve geldiğimiz tarihten bu yana altyapı sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Yeni hat yapımından tesis inşaatlarına, arıtma tesislerinden dere ıslahına kadar pek çok projeyi, 11 ilçede eş zamanlı çalışmalarla hayata geçirdik. Halkımızın ihtiyaçları arasında önemli bir yer tutan içme suyunu kesintisiz bir şekilde abonelere ulaştırabilmek için su kuyularında sanayi tipi jeneratörleri faaliyete geçirdik. Gerçekleştirilen bu çalışma çok büyük ve son derece faydalı bir yatırımdır. Sanayi tipi jeneratörlerin kurulumunda nüfusu en fazla ilçemiz olan Çorlu'ya öncelik verdik. Önümüzdeki süreçte de sanayi tipi jeneratörler satın alarak ihtiyaç duyulan yerlerde faaliyete geçireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ