ELAZIĞ'DAN ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
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ELAZIĞ'DAN ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DAN ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 12 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği belirlenen araçta yapılan aramada, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği belirlenen araçta yapılan aramada, 12 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla Ö.F.B.'nin Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Takip sonucu Ö.F.B.'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, arama sonucu 12 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ö.F.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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