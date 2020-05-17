Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktı Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktıELAZIĞ'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, ikinci kez bugün dışarı çıktı.

Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktı

ELAZIĞ'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, ikinci kez bugün dışarı çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez bugün dışarı çıktı. Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinle birlikte alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını karşıladı. Salgın çıktığından beri evde vakit geçirdiğini belirten Sait Yurdakul (66), "Hastalık başladığından beri 2 haftadır pazar günleri izne çıkıyorum, diğer günler evde bahçe ile uğraşıyorum, zamanı bu şekilde geçiriyorum. Allah bütün kulları bu hastalıktan korusun" dedi. Mehmet Zeki İrtegün (74), izne çıktığını dile getirerek, "Yürümeyi unutmuşuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim sıhhatimiz için geleceğimiz için çocuklarımız için evde kalmayı öngördüler. Biz de evde kalıyoruz. Torunlarımızla, çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Basri Engin (71) de, "Koronavirüsten dolayı evde oturuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Bugün ikinci iznimiz, dışarıya çıktık. 6 saat içinde ihtiyaçlarımızı görüyoruz, biraz da yürüyüş yapacağız. Alışverişler yaptık, bayrama da hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA