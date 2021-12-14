El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti

El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğindeki el arabasının içine doluşan yavru kediler renkli görüntüler oluşturdu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Eskişehir'de bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğindeki el arabasının içine doluşan yavru kediler renkli görüntüler oluşturdu.

Alpu ilçesine bağlı Fatih mahallesinde yer alan bir büyükbaş hayvan çiftliği, görenlerin içini gülümseten görüntülere sahne oldu. El arabasının içine atlayan 6 yavru kedi, tabanda bulunan samanın üzerinde yatarak vakit geçirdi. Görenleri tebessüm ettiren anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. El arabasının farklı kedilere de zaman zaman ev sahipliği yaptığı öğrenilirken, ortaya çıkan sevimli manzaralar gülümsetti. - ESKİŞEHİR

El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti

El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title