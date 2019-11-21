Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

21.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:54
Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı , Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fanny de Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

Kaynak: AA
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