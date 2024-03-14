Zonguldak'ta Şubat Ayında 432 Konut Satıldı

TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldı. Zonguldak'ta ise 432 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar 364 olarak kaydedildi.

İlk el konut satışı 130 olarak açıklanırken ikinci el konut satışı 302 olarak belirtildi.

2023 yılı Şubat ayında ise 475 konutun satışı gerçekleştirilmiş bunların 148'i ipotekli satış olarak gerçekleştirilmişti. İlk el satışı 204, ikinci el satışı 271 olarak açıklanmıştı. - ZONGULDAK