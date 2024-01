Yunusemre Belediyesi'nden çalışanları sevindiren protokol

Yunusemre Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile belediye bünyesinde çalışan işçilere yüzde 56 zam yapıldı. İşçilere büyük müjdeyi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, imzalanan protokol çerçevesinde en düşük maaşın net 26 bin 500 olduğunu ve Ramazan ile Kurban Bayramları olmak üzere 5+5 ikramiye verileceğini açıkladı.

Yunusemre Belediyesi ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü imzalandı. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ve belediye işçileri katıldı. Belediyeye ait Muradiye Sosyal Tesisleri'nde yemek eşliğinde gerçekleştirilen imza törenine katılım yoğun oldu.

İmza töreni önce gerçekleştirilen konuşmalarda ilk sözü alan Hizmet İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğunu ifade etti.

"31 Mart'ta yeniden belediye başkanı olarak görmek istiyoruz"

İmza törenine katılan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin sayesinde ilçenin vizyonunun değiştiğini belirterek, Çerçi'yi önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar belediye başkanı olarak görmek istediğini dile getirdi.

"Yerel belediyeciliğimiz ne kadar güçlü olursa o kadar mutlu oluruz"

İmza töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Şehrin emiri olmak gerçekten çok zordur. Çok vebali vardır. Büyük bir sorumluluk ister. Çünkü gecenizi gündüzünüze katmak zorundasınız. Yaptığınız icraatlar ile kendinizle yarış halinde olmak zorundasınız. Bunu hakkıyla yerine getiren sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten Yunusemre Belediyemizin kuruluşundan itibaren emeği geçen bütün arkadaşlarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan, çalışan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Biz AK Parti olarak 22 yıldır çok önemli hizmetlere imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlete hizmet ederek devletimizin hem geçmişine sahip çıktık hem de gelecek hayallerine birlikte ortak olduk. Hem dışarıda hem içeride ulaştırmadan sağlığa bütün alanlarda enerjiden savunma politikalarına kadar gece gündüz demeden bizzati onun emriyle, onun iradesiyle gece-gündüz çalışmaya gayret sarf ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli olan ikbal alanlarından biri de halka hizmet ettiğimiz yerlerde yerel belediyeciliğimiz. Yerel belediyeciliğimiz ne kadar güçlü olursa, insanlarımla ne kadar temas edersek, hizmetlerimizi ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar mutlu oluruz. Şimdi de bu güzel hizmetlerin inşallah nişanesi olacak toplu iş sözleşmesinin ek protokolündeyiz. Yunusemre Belediyemiz ve Mehmet Çerçi Başkanımız hiçbir zaman sendikamızın talebinin altında kalmamıştır. Eminim ki daha üstünü açıklayacaktır. Atılacak imzaları rabbim hakkımızda hayırlı kılsın. Her günümüz düğün bayram günü gibi olsun. Biz emekçinin hakkını teri kurumadan ödeyeniz diyen bir peygamberin ümmetiyiz."

Çerçi'ye sürpriz video

Yemek eşliğinde düzenlenen protokol imza töreninde Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kendisi için hazırlanan, içinde belediye personeli ile işçilerinin görüşlerinin yer aldığı sürpriz video ile duygulu anlar yaşadı. Çerçi kendisine hazırlanan sürprizden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Sanki aday tanıtım toplantısı gibi oldu"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuşmasının ilk kısmında Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Arslan'ın önümüzdeki yerel seçimlerde Çerçi'yi tekrar belediye başkanı olarak görmek istemesiyle ilgili açıklamasına, "Mahmut Bey 'Tekrar aday olursun inşallah. Kazanırsınız' dedi. Ben biraz daha ötesine gideyim. Sanki bu bir aday tanıtım toplantısı gibi oldu." şeklinde cevap verdi.

"Bütün bu eserler, hizmetler sizlerin eliyle gerçekleşiyor"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuşmasının ikinci kısmında, Yunusemre'nin, bünyesinde çalışan tüm personeli ile büyümeye devam ettiğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Belediyemizin hizmet alanları çok genişledi. Yunusemre Belediyesi çok büyük bir aile. Bütün bu işleri biz kendimiz üretiyoruz, yapıyoruz. AŞ Evimiz var. Halk Ekmeğimiz var. Sosyal yardım işlerimiz, sağlık hizmetlerimiz, kültür hizmetlerimiz, hanımlarımıza, kızlarımıza, kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik hizmetlerimiz... Şunu söyleyebilirim ki; 300 bine yaklaşan nüfusu ile Yunusemre'de neredeyse dokunmadık insan bırakmıyoruz. 1200-1300 kişilik bir kadroyuz. Hep beraber büyük bir aile olarak seferberlik içindeyiz. Kaç yıldır böyleyiz. ve her mahallede dokunmadık kimseyi bırakmamaya özen gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında her eve girmeye çalışıyoruz talep olması halinde. Hep sloganımız şuydu: 'Yunusemre'de kimse aç kaldım, açıkta kaldım demesin, dememeli. Eğer birisi diyorsa 'Ben soğukta dondum, aç kaldım' en başta bu bizlerin sorumluluğu altındadır. Onun için müdürlerime her zaman talimat veriyorum. Bu şehirde kimse kendisini sahipsiz hissetmemeli. Kimse yoksa, biz varız. Yunusemre Belediyesi, Yunusemre ailesi var. Kimsenin olmadığı yerde Allah'ın izniyle biz varız. Yolundan kaldırımına, temizliğine, Fen İşleri'ne kadar, diğer bütün alanlardaki kültür hizmetlerine, sosyal belediyecilik alanlarına, halkla ilişkilerine kadar, bütün işletmeleriyle beraber, şu anda 50'nin üzerinde tesisimiz var. Yunusemre Belediyesi her alanda çalışıyor. Benim işçim, benim memurum çalışıyor. Yunusemre çalışıyor. Üretiyor. Bütün bu eserler, hizmetler sizlerin eliyle gerçekleşiyor. Ben naçizane bu milletin görev verdiği takımın liderliğini yapıyorum. Hepiniz bu takımın birer parçasınız. Kimse yaptığı işi küçük görmesin. Taş döşeyen de, parkını yapan da benim için çok değerli. Hepsi benim için vazgeçilmez insanlar."

"Mütevazı olmayacağız. Muhalefet de bunu görecek"

Konuşmasında ilçede birçok önemli hizmetlere imza attıklarını ve birçok işler başardıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, muhalefete seslenerek sözlerine şöyle devam etti: "Çok şükür biz bunu başardık. Çoğu konuda mütevazıyız. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama hizmetlerimiz konusunda mütevazı olmayacağız. Anlatacağız. Hep beraber anlatacağız. Daha çok çalışacağız. Daha fazla iş yapacağız. Daha fazla üreteceğiz. Bu konuda mütevazı olmayacağız. Biz yaptık arkadaş. Yunusemre bu işleri yaptı. Bunu söyleyeceğiz. Bir çok kişinin hayalinden bile geçmeyen işleri, projeleri, şehircilik hamlelerini, toplu konutlarını biz yaptık. Yunusemre Belediyesi yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Yeni projelerimiz yolda, geliyor. Onları da açıklayacağız. Adaylık sürecine gelelim. İnşallah birkaç gün sonra... Daha neler var Manisalı da bunu görecek, muhalefet de bunu görecek. Öyle atmakla tutmakla olmuyor. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde'. Ziya Paşa'nın tarihi şiiridir. Sizin seviyeniz eserlerinizde görünür. Eserleriniz konuşur. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Boş lafa da karnımız tok. Biz böyle öğrendik. Siyaseti bunun için yapıyoruz. Hizmet odaklı bakıyoruz. Proje odaklı bakıyoruz. İnsan odaklı bakıyoruz. Hizmet verdiğimiz insanlar bizim için değerlidir. Oy versin, vermesin. Biz gönüllere giriyoruz. Biz kimsenin hakkında kötülük düşünmez, iyilik yapmaya devam eder, iyilik peşinde koşarız. Öyle bir hizmet kervanımız var. Durmak yok yola devam."

"Asla başkalarının üzerinden siyaset yapmadık"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Bir seçime doğru gidiyoruz. Demokratik olarak Yunusemre'de yaşayan vatandaşların oylarıyla yoğun bir şekilde seçimlerde galip gelme, belediyeyi alma noktasında muhalefet partilerinin de gayretlerini görüyoruz. Demokrasidir. Yarış olacaktır. Biz bugüne kadar 20 yılı aşkın siyasi hayatımızda başkalarının yanlışı üzerine kendi doğrularımızı bina etmedik. Hep kendi yüreğimizde olanları, kendi aklımızda, vizyonumuzda olanları anlattık. Kendi doğrularımızla yürüdük. Başkalarının üzerinden siyaset yapmadan, yalanı belden alta vurma hadiselerini, başkalarına iftira atmayı hiç siyasi hayatımızda yapmadık. Böyle yürümedik. Yine bu seçimlerde öyle yürüyeceğiz. Ama şunu biliyorum. Rakiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve kardeşliğiyle sorunu olan bazı partilerin de desteğini alarak gizli veya açık görüşmeler yaparak onların da desteğiyle belediye seçimlerini kazanmak arzusundalar. Aman Allah olmaz ya, şayet belediyeyi kazanırlarsa emin olun yapılan pek çok hizmeti yarım bırakacaklardır. Benim pek çok işçi kardeşimi de mağdur edeceklerdir. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördük. Aman ha, sakın ha şu dönemde hepiniz işlerinizi, güçlerinizi en iyi şekilde yapacaksınız. Etrafınıza, eşiniz ve dostunuza bütün yakınlarınıza bu hassasiyeti anlatacaksınız. Çünkü geleceğimiz, şehrimizin geleceği. Hepimizin geleceği. Onun için önümüzdeki seçimlerde hem işimizi en iyi yapma, hızlı yapma noktasında, hem de seçim sürecinde sizden özel gayret bekliyorum. Kim adına? Şehrimiz adına, çocuklarımız ve hepimiz adına."

Müjdeyi verdi: En düşük ücret 26 bin 500 TL

Konuşmasının son kısmında imza törenine katılan işçilere müjdeyi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, en düşük işçi ücretinin 26 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Dr. Mehmet çerçi, müjdeyi şu ifadelerle duyurdu: "Geçen 7-8 ay önce şantiyemizde bir toplantı yaptık. Kıymetli vekilimiz de ordaydı. Bundan birkaç gün önce yardımcım Mustafa Bey ile konuştuk. Sendika temsilcileriyle görüşüyorlar. Gelişmeleri belli bir yere getirip bana sunuyorlar. Sendika temsilcimizi aradım o zamanlar. Asgari ücret o zamanlarda 8 bin 250 TL. Okan beye sordum. 'Ne bekliyorsunuz' dedim. O da bana 'Başkanım 14-15 bin bekliyoruz' dedi. Dedim Okan bey olmaz. O zaman en an 17 bin TL yapmamız lazım dedim. Yine yardımcılarım ile sendika temsilcileri arasında görüşmeler oldu. Mahmut Başkan ile Mücahit vekilimiz açıkladı. Sendika başkanımız '24-25 bin beklenti var' dedi. Mahmut Bey kardeşimiz 25 bin TL civarında dedi. Bende yine olmaz dedim. Bir daha hesap kitap yaptık. Terazilerin kefeleri gereği ortak bir şey yürütmemiz gerekir. 25 bin olmaz 26 bin 500 TL'ye bu işi bağlayalım dedim. Bu 26 bin 500 bekarlar için. Bunun üstü gidiyor. Bu en alt dilim. Kademeleri var. Ramazan ve Kurban'da 5+5 ikramiyesi var. Hayırlı olsun. Allah bizi size mahçup etmesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Beraberliğimiz kardeşliğimiz devam etsin."

Konuşmaların ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerci, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi ek protokole imza attı. İmzanın ardından Çerçi ile genel başkan Arslan işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA