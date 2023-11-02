Yeşilırmak Nehri'nde yapılan ıslah çalışmaları hakkında DSİ'den açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğü, Amasya merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde yapılan ıslah çalışmasının nehrin doğallığını bozduğu ve nehri betona hapsettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Amasya'da Yeşilırmak yatağındaki betonlaşmaya vatandaş tepki gösterdi" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Yeşilırmak Nehri'nde iddia edildiği gibi herhangi bir beton imalat bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Dünyada içinden nehir geçen benzer şehirler gibi Amasya'da da turizme dayalı yatırımların cazip hale getirilmesinde Yeşilırmak Nehri ve sahili boyunca konuşlanan Yalıboyu Evleri başat faktör olarak öne çıkmaktadır. 1948'de taşması sonucu yaşanan ve 92 vatandaşımızın can verdiği felaket sonrasında 1955, 1983, 2006 ve 2012 yıllarında yapılan çalışmalarda Yeşilırmak Nehri'nin il merkezinden geçen kesimleri harçlı kargir duvar ile ıslah edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bahse konu haberde iddia edildiği gibi beton herhangi bir imalat yapılmadığının altı çizilen açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle sıcaklıkların arttığı yaz aylarında su seviyesinin ve akış hızının da düşmesiyle nehir talveginde (akarsunun en derin noktası) biriken rüsubat neticesinde sazlıklar ve adacıklar oluşmaktadır. Yeşilırmak Nehri'nde yapılan çalışmalarda yatak içinde sağ ve sol sahilde flora ve fauna ile tamamen uyumlu taş dolgu yapılarak kılavuz kanal oluşturulması, yatak içindeki akışın hızlandırılarak biriken rüsubatın asgari seviyeye indirilmesi ve görsel güzelliğin, su seviyesinin düştüğü yaz aylarında da artırılması hedeflenmektedir."