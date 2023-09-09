Yalova'da Süs Bitkisi Üretimi Yapan Kardeşler İhracatta Büyüyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde süs bitkisi üreten Oktay ve Okay Akgün kardeşler, yurt içi ve yurt dışına ihracat yapıyor. Kardeşler, yıllık 1 milyon 500 bin adet süs bitkisi üretiyor ve 50 çeşit bitkiyi Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Irak, Özbekistan ve Gürcistan'a ihraç ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yıllık 1 milyon 500 bin adet süs bitkisi üreten iki kardeş, bunları yurt içi ve yurt dışındaki müşterileriyle buluşturuyor.

Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki tesislerinde süs bitkisi ve peyzaj alanında faaliyet gösteren Oktay ve Okay Akgün kardeşler, 125 bin metrekare arazide çoğunluğu gül olmak üzere yasemin, zakkum, abelya, alev ağacı, Amerikan sarmaşığı, ateş dikeni, akuba (Japon defnesi), berberis, biberiye gibi birçok çeşitte süs bitkileri üretiyor.

Yıllık saksılı bitki üretimi 500 bin adedi bulan kardeşler, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Irak, Özbekistan ve Gürcistan'a yaklaşık 50 çeşit süs bitkisi ihraç ediyor.

Dedeleri Hüseyin Akgün'ün 1950'de başlayıp babaları Mehmet Akgün'le 1972'den itibaren devam ettiği kesme çiçek işini üçüncü nesil olarak Oktay ve Okay Akgün devraldı.

Kardeşler, 2003'te gül fidanlığı olarak başladıkları, 2013'te şirketleştikleri sektörde 65 çalışanla faaliyetlerini sürdürüyor.

"Tüm bitkilerimizin günlük, saatlik bakımlarını yapıyoruz"

Oktay Akgün, AA muhabirine, 72 yıl önce sektöre giren dedesinden babasına, ondan da kendilerine kalan süs bitkisi üretimini 3'üncü nesil olarak kardeşiyle sürdürdüklerini söyledi.

Saksılı gül üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından olduklarını belirten Akgün, "Yıllık 500 bin adet civarında gül üretimimiz var. Bu 500 bin adet gülü yurt içindeki peyzaj, inşaat firmalarına, kamu kurumlarına, belediyelere göndermekteyiz. Yıllık 1 milyon adet de çalı bitkisi, bahçe bitkileri üretimimiz var." dedi.

Akgün, üretim alanının 25 bin metrekaresinin seradan oluştuğunu dile getirdi.

Toprakla, yeşille, doğayla uğraşmanın, insanlara iş vermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Akgün, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her bölgesinden insanlar buraya gül almaya geldiğinde çok mutlu oluyoruz. Güllerimizin de gittiği yerlerde rağbet görmesi ayrıca bir mutluluk veriyor ve üretim şevkimiz biraz daha artıyor. Bunun yanında Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Rusya ve Azerbaycan'a direkt buradan ihracat yaptığımız zaman şevkimiz daha da artıyor. Biz bu sayıyı 12 ülkeye çıkarmak istiyoruz."

Akgün, 60 personelle saat 08.00'de başlayan mesailerinin akşama kadar sürdüğünü, diğer 5 çalışanın ise yazın geceleri sulama işleriyle ilgilendiğini anlattı.

Yoğun çalıştıklarını vurgulayan Akgün, "Bizim bayram tatilimiz iki gün. Bizim yaz tatilimiz yok. Çünkü iki saat hava ısındığı zaman veya bitki üç saat susuz kaldığı zaman güneşten dolayı yanabiliyor, kuruyabiliyor. Onun için bir anne, baba nasıl çocuğunun başından hiç ayrılamıyorsa, çocuğunun öksürüğünü, ateşini, vücut ısısını kontrol ediyorsa biz de tüm bitkilerimizin günlük, saatlik bakımlarını yapıyoruz. Biz buradan ayrılamıyoruz ama ayrıldığımızda da kalifiye personelimiz bitkileri sürekli takip ediyor." diye konuştu.

İsmiyle müsemma "Çiçek Eker" oğluyla çalışıyor

Çalışanlardan Çiçek Eker ise şu anda 17 yaşında olan oğluyla Muş'tan 6 yıl önce geldikleri Yalova'da bu tesiste çalıştıklarını belirtti.

Eker, "Ben ve oğlum burada çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun. İşim çok güzel. İşimden çok memnunum." ifadesini kullandı.

Hastanede hasta bakıcı olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Semra Aslan, evinin bu araziye yakın olduğunu, 4 yıldır tesiste çalıştığını aktardı.

İşini severek yaptığını ve kazancıyla çocuklarına da yardımcı olabildiğini kaydeden Aslan, "Emekli olduktan 7-8 sene sonra bu işe başladım. Evde canım sıkılıyordu. Hem çalışayım hem çocuklarıma yardımcı olayım dedim. Çiçeklerle uğraşmak da çok güzel geldi. Çiçek yetiştirmek, toprakla uğraşmak çok güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Firmada 8 yıldır görev yapan personel sorumlusu Hasan Biçer ise dış mekan çalı grubu üzerine çalıştıklarını ve özellikle gül çeşitlerine yoğun rağbet olduğunu ifade etti.