Yakıt zamları sonrası Uşak'ta taksi ücretlerine zam geldi

Yapılan yakıt zamlarının ardından Uşak'ta da taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, açılış ücreti 25 TL'ye, taksimetre fiyatı 23 TL'ye ve indi-bindi ücreti ise 80 TL'ye yükseltildi.

Yapılan yakıt zamlarının ardından bir çok ilde olduğu gibi Uşak'ta da taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Uşak'ta da birçok ilde olduğu gibi taksi ücretlerine zam geldi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi paylaşıldı. Uşak'ta 17 TL olan açılış ücreti 25 TL'ye yükseltildi. Kilometre başı 17 TL olan taksimetre fiyatı ise 6 TL zamlanarak 23 TL olurken, indibindi ücreti ise 50 TL'den yüzde 60 zamla 80 TL'ye yükseldi. - UŞAK