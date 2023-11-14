Vodafone Türkiye'nin 2023-2024 mali yılı ilk yarıyıl sonuçları açıklandı

Vodafone Türkiye'nin 2023-2024 mali yılına ait ilk yarıyıl sonuçları açıklandı. Şirketin servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil abone sayısı 25.4 milyona ulaştı. Ayrıca, dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi 415 milyona ulaştı.

Vodafone Türkiye, 2023-2024 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan- Eylül 2023) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri 20.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 8.0 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklanan mali sonuçlara göre, mobil abone sayısı 25.4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29.3 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 19.1 milyona yükseltirken sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti.

415 MİLYONLUK DİJİTAL ETKİLEŞİM

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone'un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyonu aştı. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 415 milyona ulaştı.

DATA KULLANIMINDA YÜZDE 22.2 ARTIŞ

Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 2,403 petabyte'a yükseldi.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 50 milyona yaklaştı. Vodafone'un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4.8 milyona ulaştı. Şirketin 1.000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9.7 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da bir yandan Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız 'Dijital Türkiye 2030' raporunda, ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları olan toplum, şirketler, devlet ve altyapıyı mercek altına aldık. Bu dört alanda Türkiye'nin dijital dönüşümdeki durumunu, potansiyel gelişim alanlarını ve olası ekonomik etkileri, gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirdik. Vodafone olarak, müşterilerimizin, ekosistemimizin ve ülkemizin dijital geleceğine fayda sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız."