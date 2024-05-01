Van'da çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı

Van'ın Erciş ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı.

Erciş'te dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen çiriş otu, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu. Toplanan otlar, şehir merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu.

Çiriş otu, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otunun kilosu ise 25 liradan satışa sunuldu. Bu organik bitki hem lezzeti hem de şifalı olması sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Keledoş (Yöresel bir yemek), kızartma, haşlama, çorba yapılarak tüketilen çiriş otu, kurutularak ya da buzdolabında aylarca lezzetini muhafaza ediyor.

Çiriş otu satan Seyfettin Açıkgöz, yaylalarda yetişen çiriş otunun şifalı bir bitki olduğunu belirterek, "Çiriş otu; keledoş, kızartma ve çorbada kullanılıyor. Çok şifalı ve doğal bir bitkidir. Bu bitki Zilan Deresi mevkiinden, Bingöl ve Bitlis'in Hizan tarafından geliyor. Satışlar gayet iyidir" dedi. - VAN