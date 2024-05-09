VakıfBank'ın net karı 12 milyar 23 milyon lira oldu

VakıfBank'ın net karı, 2024'ün ilk çeyreğinde 12 milyar 23 milyon lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre VakıfBank, bu yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 15 milyar 588 milyon lira brüt karından 3 milyar 565 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 12 milyar 23 milyon lira net kar elde etti. Banka, aktif büyüklükte 3 trilyon lira seviyesini aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ilk çeyrek sonuçlarının banka olarak güçlü konumlarını perçinlediğini belirtti.

Krediler yoluyla Türkiye ekonomisine finansal desteklerinin yıllık bazda yüzde 54 artarak 2,1 trilyon lirayı aştığını kaydeden Üstünsalih, "Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 48 artışla 1,6 trilyon lira seviyesine ulaşırken aktif toplamımız ise yıllık yüzde 67 artışla ilk defa 3 trilyon lira seviyesini aştı." açıklamasında bulundu.

Üstünsalih, sermaye oranlarını güçlü seviyelerde tutmak için attıkları adımlar kapsamında 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5'inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Bu sayede hem ana sermaye hem de toplam sermaye oranlarında 100 baz puanlık artış sağladıklarını belirten Üstünsalih, "Söz konusu işlem, hem VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı hem de Türkiye'deki kamu bankaları arasında piyasa işlemi olarak gerçekleştirilen ilk ihraç olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı.

VakıfBank'ın toplam mevduatlarının yıllık bazda yüzde 60 artış ile ilk defa 2 trilyon lira seviyesini geride bıraktığını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"TL mevduatlarımız ise yıllık bazda yüzde 48 oranında artarak 1,2 trilyon lira seviyesine yükseldi. Tabana yaygın mevduat politikamız sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 84 oranında artışla 844 milyar liraya ulaşan tasarruf mevduatı toplamının toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 37'den yüzde 42 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde de tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel ürünler geliştirmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"Türkiye'ye 3 milyar dolar taze kaynak getirdik"

Yurt dışından sağlanan fonlamaların Türkiye ve Türk bankacılık sektörü için önemine dikkati çeken Üstünsalih, "Başarıyla tamamladığımız ilave ana sermaye ihracıyla birlikte, sendikasyon kredisi hariç olmak üzere yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan çeşitli yapılar altında Türkiye'ye toplam 3 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü konumumuzu koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olduklarını belirten Üstünsalih, "Önümüzdeki dönemlerde de uluslararası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini aktaran Üstünsalih, şu bilgileri paylaştı:

"Bankamız, dünya genelindeki en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda Global A Listesi'ne girerek 'İklim Değişikliği' ve 'Su Güvenliği' raporlarındaki notunu 'Liderlik' seviyesine yükseltti. Dijital bankacılık alanında ise sunduğumuz ürün ve hizmetlerle de sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Paydaşı olduğumuz ve Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen 'Ödeme İste' Projesi'ni devreye alan ilk bankalardan biri olduk. VakıfBank Mobil ve internet bankacılığını kullanan bireysel ve ticari müşteriler, bu yeni ürünle güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir ödeme deneyimi yaşayacaklar.

Böylece farklı banka müşterileri hem kolay bir şekilde ödeme isteyebilecek hem de fatura ve kart harcamaları başta olmak üzere pek çok ödemeyi de paylaşabilecek.'"