Uşak Ticaret Borsası
AA - Mehmet Çalık - Ekonomi
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik buğday
|5,80
|6,00
|Makarnalık buğday
|6,70
|6,80
|Ekmeklik buğday
|6,30
|6,50
|Yemlik arpa
|5,70
|6,00
|Nohut
|15,00
|16,00
|Beyaz haşhaş
|32,00
|33,00
|Sarı haşhaş
|32,00
|33,00
|Mavi haşhaş
|33,00
|35,00
|Susam
|24,00
|25,00
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi
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