Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 80 kuruş, en yüksek 6 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Yemlik buğday 5,80 6,00 Makarnalık buğday 6,70 6,80 Ekmeklik buğday 6,30 6,50 Yemlik arpa 5,70 6,00 Nohut 15,00 16,00 Beyaz haşhaş 32,00 33,00 Sarı haşhaş 32,00 33,00 Mavi haşhaş 33,00 35,00 Susam 24,00 25,00

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