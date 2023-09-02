Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Demiryolu taşımacılığında rekor rakamlara ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında son yılların en iyi rakamlarına ulaşıldığını belirterek, yolcu taşımacılığında hedeflerinin yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmak olduğunu söyledi. Yük taşımacılığında ise 2022 yılında 2003 yılına göre yüzde 158 artışla 4 milyon 422 bin tona ulaşıldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığında son yılların e iyi rakamlarına ulaşıldığını ifade ederek, "Yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Yük taşımacılığında ise 2022 yılında 2003 yılına göre yüzde 158 artışla 4 milyon 422 bin tona ulaşarak tüm zamanların en iyi değerlerini elde etti" dedi.

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi çerçevesinde çalışmaların tük hızıyla devam ettiği Afyonkarahisar'da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası Sinanpaşa ilçesindeki şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye'de devam eden en önemli projelerden birisi olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, "508 kilometre uzunluğundaki projemizin şu ana kadar Afyon sınırları içerisindeki çalışmalarını yerinde gördük. Bayat 2 ve Köroğlu Tünellerimizdeki çalışmaları inceledik. 'Afyon Girişi Sandık ve Sinanpaşa' bölgelerindeki yarma imalatı ve altyapı platform incelemelerinde bulunduk, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ulaşımda uluslararası entegrasyon ekonomik kalkınmanın dinamosudur ve biz demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu çerçevede Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'bir kuşak bir yol projesi'ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun, bizim deyimimizle 'yeni ipek yolu' olması için ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir" dedi.

"19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz"

Konuşmasında daha sonra demiryolu üzerinden yapılan yük ve yolcu taşımacılığına da değinen Bakan Uraloğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. 2020 yılı başından itibaren de yük trenlerinin Asya ile Avrupa arasındaki geçişi, bu iki kıtayı deniz altından kesintisiz olarak bağlayan Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. 2003 yılında 1 milyon 715 bin ton olan uluslararası demiryolu yük taşımalarımız 2022 yılında 2003 yılına göre yüzde 158 artışla 4 milyon 422 bin tona ulaşarak tüm zamanların en iyi değerlerini elde etti. Zaten biz de demiryollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarının artmasını, karayollarının üzerindeki yükün azalmasını planlıyoruz. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığını payını yüzde 57 düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demiryollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz."

"Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik"

Son yıllarda yapılan yatırımlar ile Türkiye'nin demiryolu ağının 14 bin kilometreye çıktığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryollarında yepyeni bir dönem başlattık. Uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdık. Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı adeta yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibariyle 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik." - AFYONKARAHİSAR