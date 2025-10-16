Haberler

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki 694 milyon tonluk nadir toprak elementi kaynağının Türkiye için stratejik bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Uzmanlar, yalnızca Eskişehir'de değil, Isparta, Konya, Malatya, Manisa ve Burdur gibi illerde de bu elementlerin bulunduğunu belirterek Türkiye'nin dünyadaki en büyük rezerve sahip ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji ve maden politikalarında yeni bir döneme girdiğini söyledi. Erdoğan, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında 310 ayrı noktada yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, pilot tesisin devreye alındığını ve sürecin hızla ilerlediğini belirtti. Nadir element işleme teknolojisine sahip ülkelerin bilgi paylaşımından kaçındığını söyleyen Erdoğan, bu durumun Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

"İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmak istemeyen çevrelerin uzun yıllardır engelleme çabası içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Önce maden aramalarını durdurmaya, başaramazlarsa itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Amaç Türkiye'nin bu potansiyelini kullanmasını engellemek. Karadeniz gazında, Gabar'daki petrolde de aynı tavrı gördük. Milletimizden ricam, bu oyunlara karşı uyanık olmasıdır" dedi.

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

SIRADA 5 İLİMİZ DAHA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Prof. Dr. Abdulkadir Develi, nadir elementlerin Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Şenay Yalçın, savunma sanayiinden lazer teknolojisine, çip üretiminden reaktör kontrolüne kadar birçok alanda kullanılan bu elementlerin geleceğin teknolojisini şekillendirdiğini belirtti. Türkiye'nin, Çin'in ardından en büyük rezerve sahip ülkelerden biri olarak öne çıktığını ifade eden Yalçın, yalnızca Eskişehir'de değil, Isparta, Konya, Malatya, Manisa ve Burdur gibi illerde de bu elementlerin bulunduğunu belirtti. Yalçın, "Rezerv kadar önemli olan işletme kısmıdır. Bu elementlerin işlenmesi yüksek maliyetli ve teknik uzmanlık gerektiren bir süreçtir" dedi.

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

"TÜRKİYE'Yİ ÜST LİGE TAŞIYACAK"

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise nadir elementlerin ekonomik açıdan Türkiye'yi "üst lige taşıyacak" potansiyele sahip olduğunu belirterek "Çin şu anda bu alanda dünya lideri konumunda. Türkiye'nin hedefi, üretim kapasitesini artırıp yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilecek teknolojiye sahip olmaktır. Bu, hem enerji bağımlılığını azaltır hem de ihracat kabiliyetimizi güçlendirir" şeklinde konuştu.

STRATEJİK GÜÇ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Uzmanlara göre Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezerv, Türkiye'nin enerji stratejisinde dönüm noktası olabilir. Nadir toprak elementleri; savunma, enerji, iletişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kullanıldığı için ülkenin teknolojik bağımsızlığına ve ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

İşte tam olarak ülkemin bu doğal bulunan elementini ABD gezisinde ne yaptınız?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Dostu Trump a hediye eder. Demedi demeyin. Zaten bizde o madanleri işleyecek ve kullanacak ne akıl nede teknoloji var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Genç:

ABD ye hayırlı olsun ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.