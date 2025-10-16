Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji ve maden politikalarında yeni bir döneme girdiğini söyledi. Erdoğan, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında 310 ayrı noktada yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, pilot tesisin devreye alındığını ve sürecin hızla ilerlediğini belirtti. Nadir element işleme teknolojisine sahip ülkelerin bilgi paylaşımından kaçındığını söyleyen Erdoğan, bu durumun Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

"İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmak istemeyen çevrelerin uzun yıllardır engelleme çabası içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Önce maden aramalarını durdurmaya, başaramazlarsa itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Amaç Türkiye'nin bu potansiyelini kullanmasını engellemek. Karadeniz gazında, Gabar'daki petrolde de aynı tavrı gördük. Milletimizden ricam, bu oyunlara karşı uyanık olmasıdır" dedi.

SIRADA 5 İLİMİZ DAHA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Prof. Dr. Abdulkadir Develi, nadir elementlerin Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Şenay Yalçın, savunma sanayiinden lazer teknolojisine, çip üretiminden reaktör kontrolüne kadar birçok alanda kullanılan bu elementlerin geleceğin teknolojisini şekillendirdiğini belirtti. Türkiye'nin, Çin'in ardından en büyük rezerve sahip ülkelerden biri olarak öne çıktığını ifade eden Yalçın, yalnızca Eskişehir'de değil, Isparta, Konya, Malatya, Manisa ve Burdur gibi illerde de bu elementlerin bulunduğunu belirtti. Yalçın, "Rezerv kadar önemli olan işletme kısmıdır. Bu elementlerin işlenmesi yüksek maliyetli ve teknik uzmanlık gerektiren bir süreçtir" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÜST LİGE TAŞIYACAK"

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise nadir elementlerin ekonomik açıdan Türkiye'yi "üst lige taşıyacak" potansiyele sahip olduğunu belirterek "Çin şu anda bu alanda dünya lideri konumunda. Türkiye'nin hedefi, üretim kapasitesini artırıp yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilecek teknolojiye sahip olmaktır. Bu, hem enerji bağımlılığını azaltır hem de ihracat kabiliyetimizi güçlendirir" şeklinde konuştu.

STRATEJİK GÜÇ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Uzmanlara göre Beylikova'daki 694 milyon tonluk rezerv, Türkiye'nin enerji stratejisinde dönüm noktası olabilir. Nadir toprak elementleri; savunma, enerji, iletişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kullanıldığı için ülkenin teknolojik bağımsızlığına ve ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlayacak.