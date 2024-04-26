Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İlk Çeyrekte 6 Milyar TL Net Kar Elde Etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 6 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karını 6,5 kat artırarak yaklaşık 3,53 milyar kar elde etti. Türkiye Hayat Emeklilik ise yaklaşık 2,44 milyar lira ile çeyrek bazında rekor kırdı.

Şirketler, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artışla 31,1 milyar lira prim üretti.

Büyüme performansı ve bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sürdürülebilir karlılığı destekleyen büyüme performansı ile güçlü bilanço yapısını daha da ileri taşımayı planlıyor.