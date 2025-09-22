Türkiye'nin sanayi ve üretim gücü MAKSİAD Makine Zirvesinde konuşuldu

Türkiye'nin sanayi ve üretim gücünü ileriye taşımak için 20 yıldır aralıksız çalışan Makina Sanayici İş İnanları Derneği (MAKSİAD), sektörün geleceğini Makine Zirvesi 2025'te masaya yatırdı. "Çarklar Burada Dönüyor" mottosuyla düzenlenen zirvede bürokrat, uzman, akademisyen ve sanayicileri buluşturan MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, " Türkiye'nin biz makinecilerin daha çok çalışmasına ihtiyacı var. Ne üretiyorsak üretelim, ürettiğimiz ürünün makinesini üretmiyorsak her zaman dışa bağımlı kalırız" dedi.

Türkiye sanayi ve makine sektörüne yön veren sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Makina Sanayici İş İnsanları Derneği, kuruluşunun 20. yıldönümünü "Makine Zirvesi 2025" ile kutladı. MAKSİAD'ın genel merkezi Denizli'de sektörün öncülerinin bürokrasi ve akademisyenlerle bir araya geldiği zirvede, makine sektörünün sorunları, çözüm önerileri, üretim altyapısı, enerji arzı ve ihracat hedefleri geniş bir katılımla ele alındı. "Çarklar Burada Dönüyor" mottosuyla düzenlenen zirvede, makine sektörünün geleceğine yönelik kritik değerlendirmeler yapılarak, sektörde yaşanan gelişmeler farklı perspektiflerle paylaşıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, derneğin 2004 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "20 yıldır yalnızca Denizli'de değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki makine üreticileriyle birlikte sektöre yön vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük platform şehri İstanbul'da şubemizi açtık. Ülkemizin makine sektörüne hizmet ediyor, makine sektöründe mesleki eğitime destek veriyoruz. Denizli makine sanayiini geliştirmek için MAKSİAD'ı kuran başkanlarımızın önderliğinde Sanayi Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Makine İhtisas OSB'nin kurulmasını sağladık. Yaklaşık 8 yıldır Makine İhtisas OSB'de büyük bir çabayla çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi burada Denizli Sanayi Odamız önderliğinde çok güzel bir sanayi alanı kazandırıyoruz. DSO ve MAKSİAD işbirliğinde Denizli ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak, güzel bir sanayi bölgesini kentimize kazandıracağız. MAKSİAD olarak bizim her zaman önümüzü açan, Ankara'da Bakanlıklarla ilgili talep ve görüşmelerimizi bizzat takip ederek neticelendiren, Makine İhtisas OSB'nin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olan Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin'e şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"Hedef 250 milyon dolarlık makine ihracatı"

Denizli'nin tekstiliyle ön plana çıkan bir şehir olduğunun altın çizen Başkan Sarı, sektörlerde başarının makineleşmeyle sağlanabileceğini kaydederek, "İl ve ülke olarak biz ne üretiyorsak üretelim, ürettiğimiz ürünün makinesini üretmiyorsak her zaman dışa bağımlı kalırız. O yüzden makine ve makine teknolojisine çok önem vermeliyiz. MAKSİAD olarak bunun bilincindeyiz. Bu yüzden bakanlıklarımızın desteğiyle Makine İhtisas OSB'yi kurduk. Şuan 80 milyon dolar olan Denizli makine sektörü ihracatını, Makine İhtisas OSB devreye girdiğinde inşallah 250 milyon dolara çıkaracağız. Biz bunun sözünü daha önce de bakanlarımıza verdik ve çok çalışıp bunu başaracağız. Ülkenin teknolojisi ne kadar çok gelişirse, refahı da o kadar çok gelişir"

Bölgedeki trafo merkezi ihtiyacını dile getiren Başkan Sarı, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından destek beklediklerini söyledi. Başkan Sarı, "Sayın Bakanım, Makine İhtisas OSB'de bir trafo indirme merkezine ihtiyacımız var. Gelirken, 'Ben size o müjdeyi vereceğim' dediniz. Sizden, bu kadar sanayicinin huzurunda, trafo indirme merkezinin müjdesini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin biz makinecilerin daha çok çalışmasına ihtiyacı var"

Türkiye makine sektörünü dünyada söz sahibi yapabilmek için araştırmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Sarı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hem ülkemiz hem de dünya ticaretinde ciddi bir daralma var. Hepimizin işleri çok iyi değil. O yüzden makineciler olarak ülkemizin bize çok ihtiyacını olduğunu, dışa bağımlılığımızın bize bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Makineciler olarak daha iyi makineler üretmeli, daha güzel teknolojilere ulaşmalıyız. Ülkemizin makine ihracatı konumunu, en iyi konuma getirmemiz lazım. Ülkemiz ekonomisine çok iyi katkıda bulunmamız lazım. Çünkü yüksek teknoloji üreterek, yüksek katma değer kazandırsak, ülkemize daha faydalı olacağız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bizler MAKSİAD Yönetim Kurulu olarak her toplantıda ülkemiz ve Denizli makine sektörü için daha fazla neler yapabileceğimizi, ilk gündem maddemiz yapıyoruz. Makine üretiminde çalışan teknik personellerimizin daha iyi yetişmesi için mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Makine sektörü, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üreterek ülkenin geleceğini şekillendiriyor. Bizim hedefimiz, dışa bağımlılığı azaltmak ve üreten bir Türkiye inşa etmektir. Bu nedenle mesleki okullarla ve üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Teknoloji, ülkelerin stratejik gücüdür. Bugün İsrail-Filistin çatışması bile, teknolojik üstünlüğün ne denli önemli olduğunu gösteriyor"

Finansman müjdesi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan da finansman ve ihracat konularında sektör temsilcilerine umut veren konuşmasında, "Eximbank ve Türk Ticaret Bankası'nın hizmete başlaması finansman sorunlarına çözüm getirecek. Bugün Denizli, katma değeri yüksek ürünleriyle 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2026'da enflasyon ve faiz oranlarının düşmesiyle bu başarı daha da artacak" dedi.

"Sanayicilere özel teşvikler artarak devam edecek"

Sanayileşme ve üretmenin önemine dikkat çekerek ödül alan firmaları kutlayan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise "MAKSİAD olarak yedi kişiyle çıktığımız yolda bugün salonlara sığmaz hale geldik. Küçük sanayilerden büyük OSB'lere, atölyelerden dünya çapında üretim yapan fabrikalara geldik. Jet motorundan helikopter motoruna kadar her parçanın Türkiye'de ve Denizli'de üretilebileceğine inanıyoruz. İş dünyamız, mühendislerimiz ve üniversitelerimizle birlikte bu hedefe ulaşacağız. Bunun için sanayicilere özel teşvikler artarak devam edecek. Türk Ticaret Bankası'nın yeniden açılması, makine OSB için alınan 1 milyar TL'lik düşük faizli kredi, doğalgaz ve trafo altyapılarının tamamlanması gibi adımlar, üretimin ve ihracatın önünü açacak. İdeolojilerin değil, üretimin yarışı olmalı. En iyi motoru, en kaliteli makineyi, en verimli teknolojiyi kim geliştirirse o kazansın. Bizim kavgamız üretimle, rekabetimiz kaliteyle olmalı" şeklinde konuştu.

"Makine İhtisas OSB 10 bin kişiye istihdam sağlayacak"

MAKSİAD Makine Zirvesi 2025'de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kritik bir yatırım müjdesi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Makine İhtisas OSB için talep edilen trafo merkezi yatırımının yapılacağını ve bu sanayi bölgesinde 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını kaydetti. Bakan Bayraklar, sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Üreten sanayicimizin yanındayız. Siz üretin, biz enerji desteğini sağlayacağız. Bizden talep ettiğiniz Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin enerji altyapısını güçlendirecek trafo indirme merkezi yatırımı yapacağız. Yatırım, üretim ve istihdam üçgeninde Türkiye'nin her bölgesine destek vermeye devam edeceğiz. Denizli'deki bu yatırım, sadece bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olacak. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda Karadeniz gazı, Gabar petrolü, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji yatırımları büyük önem taşıyor. Makine sektörü gibi yüksek katma değerli alanlarda verimli ve kesintisiz enerji arzı en büyük önceliğimiz"

MAKSİAD Makine Zirvesinde sektör tüm yönleriyle ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından "Çarklar Burada Dönüyor" mottosuyla düzenlenen MAKSİAD 20. Yıl Makine Zirvesi, Dr. Selçuk Mutlu'nun "Makine Sektörü 360: Makro Görünüm, Denizli Performansı ve Stratejik Eğilimler" konulu sunumuyla başladı. 3 oturum halinde düzenlenen zirvenin ilk oturumunda yapılan makine çalıştayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Gürsel, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ve TAİ Motor Sanayii A.Ş. Millileştirme Müdürü Veli Erdoğan "Makine Dünyasını Birlikte İnşa Ediyoruz" konusunu ele aldı.

Moderatörlüğünü MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır'ın yaptığı "Vizyoner Üreticiler" panelinde Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, EKOTEKS Tekstil Makine ve ERGİNER Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant ile Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı AĞTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağrikli katılımcılara deneyimlerini paylaştı.

Moderatörlüğünü Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ASKON Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun yaptığı "Makine Sektöründe Ortak Vizyon" panelinde ise TİM Başkan Vekili Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu "Üreten Gücün Yol Haritası", MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı - Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran "Sürdürülebilir Büyüme için Makine Sektörü Stratejileri" ve Okan Konyalıoğlu ise "Üreticiden Dünyaya: Sürdürülebilir Yolculuk" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Makine sektörüyle ilgili tüm tarafların bir araya geldiği ve sektörün her yönüyle uzman görüşleriyle ele alındığı zirve, MAKSİAD 20. Yıl Ödül Töreniyle sona erdi. Törende farklı kategorilerde ihracat rekoru kıran 75 firma temsilcisi, ödüllerini MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı'nın elinden aldı.

MAKSİAD'ın kuruluşunun 20. Yıldönümü kapsamında Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) işbirliğinde zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Uğurlu, belediye başkanları, sivil toplum örgütü ve sektör temsilcileri, akademisyenler ile davetliler katıldı. - DENİZLİ