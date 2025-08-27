Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımıyla merak uyandırdı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Gölbaşı'ndaki Oğulbey Tesisleri'nde temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

ERDOĞAN, ASELSAN'DA YENİ ÜRÜNÜ AÇIKLADI

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen konuşmasını yaptı. Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği çelik kubbe sisteminin detaylarını paylaştı. Ayrıca ASELSAN'a dev bir yeni tesis kazandırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ağustos ayı milletimiz için özel bir ay. Malazgirt, Çaldıran, Moğaç ve Büyük Taarruz gibi kaderimizi tayin eden nice önemli zaferi bu ayda kazandık. Dün Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerini yâd etmek üzere Malazgirt'teydik. Bugün zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ÜÇ DEĞERLİ HAMLEYİ BİRLİKTE YAPIYORUZ"

Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki çelik kubbe. İkincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü'nün açıklamasıdır. Şehitlerimizin ruhlarını şâd edeceğimize inandığım bu adımların ASELSAN, savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

"GÖK KUBBE SİSTEMLERİNİ KAHRAMAN ORDUMUZA KAZANDIRIYORUZ"

Bugün 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. İşi şansa bırakma gibi lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Kendi radar, hava sistemi, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir.

"ADETA BİR GÖVDE GÖSTERİSİNE TANIK OLDUM"

Bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık. Bugün gerçekleşen teslimatlar verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Sistemlerimizi yerinde görme ve inceleme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum.

"ÇELİK KUBBE İLE HAVA SAVUNMASINDA FARKLI BİR KLASMANA ÇIKACAĞIZ"

Teslim edilecek bir adet siper uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında dönüm noktasıdır. Hisar, orta menzilli hava savunma sistemi caydırıcılığımızı daha da güçlendirecek. Elektronik harp sistemi bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Elbette burada durmayacak daha fazla sayıda sistemi, yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandırmayı sürdüreceğiz. Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

"YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİYE NİTELİKLİ İSTİHDAM VE YENİ ÇALIŞMA ALANLARI"

ASELSAN'ın çelik kubbede sistem geliştirmenin yanı sıra kritik bir rolü daha var. Bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımını da ASELSAN geliştiriyor. Bu yazılım sayesinde sahada yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecektir. Geliştirdiğimiz yüksek teknolojideki ürünleri hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretmemiz şart.

ASELSAN ve diğer savunma şirketlerimizin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ediyorum. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler araştırma ve geliştirme sistemleri, güdümlü mühimmat sistemler tesisi, TEKNOPARK ve daha birçok altyapı bulunuyor. Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam ve genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır.

"ASELSAN İÇİN DEV YERLEŞLEDE İLK BETONU BUGÜN DOKUYORUZ"

Bugün ayrıca dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50. yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün dokuyoruz. Son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır. Bu yatırım cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir.

"900 FUTBOL SAHASINDAN DAHA BÜYÜK BİR ALAN"

ASELSAN savunma sanayimizin kalbi durumda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik eşik olacaktır. Şu an Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünde alan. 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. İlgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük alanı ASELSAN'a tahsis ettik

"ASELSAN'DAN İKİNCİ BİR ASELSAN DOĞUYOR"

Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, AR-GE, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.

"ASELSAN BİR MİLLETİN HAFIZASINDA DERİN İZLER TAŞIYAN DESTANSI YOLCULUĞUN SEMBOLÜDÜR"

Ana muhalefetin başını çektiğini bir kesim pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST'e çağırıyoruz . Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun, sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. ASELSAN sadece bir şirket değildir; aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan destancı yolculuğunun sembolüdür.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı hatıralar bize çok büyük ders verdi. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım bugün dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projelere imza attılar. Yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz . Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik."