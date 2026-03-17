Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye, enerji iletim altyapısı ve doğal gaz boru hattı projeleri için Adana, Afyonkarahisar, Edirne, Karaman, Kırşehir, Konya, Ordu, Sivas gibi illerde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda, enerji iletim hatları ve doğal gaz projeleri için gerekli taşınmazlar TEDAŞ ve TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Adana, Afyonkarahisar, Edirne, Karaman, Kırşehir, Konya, Ordu ve Sivas illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde yer alan ve bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Arakonak-1 GES TM - Bulanık TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Uzundere I-II HES TM - Çayeli TM Enerji İletim Hattı"nın 6 numaralı direğinin deplase edilmesi amacıyla Rize ili Çayeli ilçesinde belirlenen güzergaha isabet eden bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Sinop'ta "154 kV Türkeli TM İrtibatları Projesi" ve Çanakkale'de "400 kV Saros Havza TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Diyarbakır ve Elazığ illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır