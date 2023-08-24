Türk Yatırımcılara Tavsiyelerde Bulunan Alev Döver: En Değerli Yatırımlar Toprak, Gıda ve Enerji

Türkiye'de eğitim alıp Avustralya ve İngiltere'de yatırım danışmanlığı yapan Alev Döver, tatil için geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türk yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Döver, önümüzdeki süreçte en değerli yatırımın toprağa, gıdaya ve enerjiye yapılacak yatırımlar olacağını öngördüğünü belirtti.

İzmirli göçmen bir ailenin kızı olarak Avustralya'nın Sidney kentinde doğan, daha sonra Türkiye'de aldığı eğitimin ardından döndüğü Avustralya'da uzun yıllar yatırım danışmanlığı yapan Alev Döver, Avrupa'da yatırım uzmanlığı konusunda başarıları ile tanınıyor. Sidney'deki çalışmalarının ardından sahibi olduğu yatırım şirketini Londra'ya taşıdığını belirten Alev Döver, bir Türk kadını olarak yatırım uzmanlığındaki başarısından mutlu olduğunu söyledi. Finansal bir ürünle dünya borsalarını yeniden şekillendirmeye yönelik başarılı çalışmaları ile de tanınan Alev Döver, gelişen teknoloji, internet ve dijitalleşme ile adeta bir şehir haline gelen dünyada yatırım fırsatlarının da değiştiğini belirtti.

Finans teknolojileri dünyasında öne çıkan isimlerden biri haline gelen Alev Döver, yenilikçi düşünme tarzı ile uluslararası piyasalara etki edilebileceğini belirtti. Avrupa'da yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Alev Döver, "Stratejimizi sürekli olarak geliştirdik ve değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlayarak finansal ürünlerimizin inovasyonun en ileri noktasında kalmasını sağladık. 2022 yılında grup merkezini Londra'ya taşıdığımızdan bu yana işimiz güçlenerek ilerliyor. Şirketimizi Avustralya'nın Sidney kentinde 2018 yılında kurduk ve Londra'ya taşınmamız büyük pazarlarda faaliyet göstermek için bizi çok daha iyi bir konuma getirdi. Londra'ya taşınmamızın sahip olduğumuz yeni dağıtım anlaşmalarının oluşmasında kritik bir rol oynadı" dedi.

Dünya'daki pek çok sektörde Türkler'in de artık söz sahibi olduğunu kaydeden Döver, açıklamasında "Avustralya ve Birleşik Krallık'taki lisanslarımıza ek olarak güçlü müşteri katılımı sağlamaya devam etmek için hem ürün hem de platform hizmetlerine yüksek düzeyde yatırım yapmaya devam ettik ve web sitemizi tamamen entegre ve kayıtlı yatırımcıların kullanımına açtık. Sonuç olarak, 'piyasa dışı tahsislerde' aile ofisleri, varlık yöneticileri ve brokerlerin yanı sıra yüksek değerli yatırımcılar ve devlet varlık fonlarından sürekli yeni talepler görüyoruz. Hem Avustralya operasyonumuza hem de şimdi İngiltere'ye yaptığımız yatırımlar küresel işgücümüzün hızla büyümesini sağladı. Ayrıca risk iştahları ne olursa olsun yatırımcılarla ilişkiler geliştirmek için özel olarak görevlendirilen yöneticilerimizle pazara açılma operasyonumuzu genişletmek için ek yatırımlar yaptık. Şirket olarak 2023'ün ikinci yarısında önemli bir büyüme sağlayacağından eminiz" diye konuştu.

Dünya çapında bireylere önceden erişilemeyen yatırım fırsatlarına katılım imkanı sağladıklarını da kaydeden Alev Döver, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Türkiye'nin yeni hedef market olduğunu kaydederek Türk yatırımcıyla buluşmak için gün saydıklarını söyledi. Müslüman bir Türk kadın yatırım uzmanı olarak Arap yatırımcılardan yoğun talep gördüklerini anlatan Alev Döver, amaçlarından birinin de genç Türk kızlarına örnek olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Türk yatırımcılara tüyolar

Türk yatırımcılara bazı tüyolar da veren Alev Döver, Merkez Bankası'nın faiz artışı yapmasının beklendiğini belirterek, bunun piyasalara olumlu yansıyacağını düşündüğünü söyleyerek, önümüzdeki süreçte başta toprak olmak üzere gıda ve enerjiye yatırım yapılmasını tavsiye etti. Yatırımcıların risk analizine dikkat etmesini ve mutlaka bir yatırım uzmanına danışmasını isteyen Döver, önümüzdeki süreçte tarım arazisi topraklar başta olmak üzere gıda ve enerjiye yapılacak yatırımların en isabetli yatırımlar olacağına öngördüğünü kaydetti.

Alev Döver kimdir?

İzmirli göçmen bir ailenin kızı olarak 1972 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde doğdu. 1985'te Türkiye'ye dönüş yapan ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşti. İzmir'de orta öğrenimini tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü ve daha sonra Avustralya'da yüksek eğitimini bitirdi. Daha sonra döndüğü Sidney'de bazı bankalarda ve yatırım şirketlerinde uzun yıllar yatırım danışmanlığı yaptı. 2018 yılında kendi şirketini kurdu. 2022'de şirket merkezini Londra'ya taşıdı. Geliştirdiği yeni bir algoritma ile oluşturduğu yeni finansal altyapı çözümü ile yatırım dünyasında ilgi çekti. Alev döver bir kız çocuk annesi. - AYDIN