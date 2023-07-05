Türk Sağlık Sen, Memur Maaşlarındaki Artışı Kabul Etmiyor

Türk Sağlık Sen, AKP'nin Meclis'e sunduğu memur maaşlarında artış öngören kanun teklifini kabul etmediğini açıkladı. Verilen seyyanen artışın taban aylığa yapılmak yerine ek ödeme adı altında olması, emekli maaşları ile çalışırken alınan maaşlar arasındaki uçurumu daha da büyütecektir. İlave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız mümkün değildir.

Türk Sağlık Sen, AKP'nin bugün Meclis'e sunduğu memur maaşlarında artış öngören kanun teklifine ilişkin "Verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın taban aylığa yapılmak yerine ek ödeme adı altında olması, çalışırken alınan maaşla emekli maaşları arasındaki uçurumu daha da büyütecek. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında; ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

AKP, memur maaşlarında artış öngören kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sundu. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türk Sağlık Sen, teklifle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"VERİLEN 8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ARTIŞIN TABAN AYLIĞA YAPILMAK YERİNE EK ÖDEME ADI ALTINDA OLMASI, ÇALIŞIRKEN ALINAN MAAŞLA EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDAKİ UÇURUMU DAHA DA BÜYÜTECEK"

"Kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre 2023'ün ilk 6 ayında ortaya çıkan yüzde 11,77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan yüzde 6'lık artışın (kümülatif yüzde 17,55) üzerine 8 bin 77 TL'lik seyyanen zamla birlikte en düşük dereceli memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltildi.

Ancak verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın taban aylığa yapılmak yerine, ilave ek ödeme adı altında olması ve emekli maaşlarına yansıtılmaması, çalışırken alınan maaşla emekli maaşları arasındaki uçurumu daha da büyütecek, emeklilerimizi yaşadıkları dar boğaza mahküm edecek bir uygulama olmuştur.

"İLAVE EK ÖDEMENİN EMEKLİLİĞE YANSIMAYACAĞI HESABA KATILDIĞINDA YAPILAN BU ARTIŞI OLUMLU BULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında; ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Bunun yanında en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için belirlenen kriter, en düşük işçi maaşı olmuştur.

Halbuki işçi maaşlarına yapılan artış Ocak 2023'ten itibaren geçerlidir ve bütün ödemeleri emekliliklerine de yansımaktadır. Halbuki Temmuz itibarı ile 22 bin TL olacak olan en düşük dereceli memur maaşının 11 bin 128 TL'lik kısmı emekli aylığı ve ikramiye hesabında dikkate alınmayacaktır.

"DOĞURDUĞU ADALETSİZLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK BÖYLE BİR UYGULAMAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Doğurduğu adaletsizlikler çerçevesinde Türkiye Kamu-Sen olarak böyle bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönülmelidir. Kanun teklifi TBMM'de revize edilmeli, en düşük dereceli memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltildikten sonra enflasyon farkı ve yüzde 6'lık ikinci yarı yıl artışı üzerine eklenmelidir. Teklifte yapılacak düzeltme ile 8 bin 77 TL'lik ilave ek ödemenin emekliliğe de yansıtılması sağlanmalıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu aksaklığın düzeltilmesi için gerek teklifin TBMM'de görüşülmesi sürecinde gerekse 1 Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde her türlü girişimde bulunacak, her platformda mücadelemiz sürdüreceğiz."