Türk Firmaları Irak'taki Yapı ve İnşaat Fuarına Katıldı

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen yapı ve inşaat fuarına katılan Türk firmaları, sektöre ilişkin yatırım ve ihracatlarıyla iki ülke arasındaki ticarete katkı sunmayı amaçlıyor.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen yapı ve inşaat fuarına katılan Türk firmaları, sektöre ilişkin yatırım ve ihracatlarıyla iki ülke arasındaki ticarete katkı sunmayı amaçlıyor.

Erbil'de bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı'na, başta Türkiye olmak üzere İran, Çin, İtalya ve Irak gibi 10 farklı ülkeden 34 yerel ve 178 uluslararası şirket katılım gösterdi.

Fuara, Silopi'den katılan ve yapı kimyasalları ile boya üretimi yapan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentine bu sene bir fabrika açarak yatırım yaptıklarını belirtti.

Ökten, Irak'a artan ihracattan dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Irak bizim yıllardır arka bahçemiz gibi bir bölge. Hem bize yakın olmaları hem de tarihi ve akrabalık ilişkilerinin olmasını ticarete dönüştürebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bölgenin güvenli olduğunu ve gelecekte daha da kalkınacağını düşündüğünü söyleyen Ökten, özellikle Türk firmalarından tecrübeleri dolayısıyla buraya gelmelerini ve fuarlara katılmalarını beklediklerini dile getirdi.

"Memleketimize katma değer kazandırma niyetimiz var"

Fuara Adana'dan katılan, kapron ve şilte sektöründe çalışan bir firmanın temsilcisi Emin Yıldırım da, "Erbil gelişmekte olan bir memleket, her yeri inşaat dolu. Buradan yapacağımız ticaretle memleketimize katma değer kazandırma niyetimiz var." şeklinde konuştu.

İstanbul merkezli paslanmaz çelik alanında ihracat yapan bir firmanın yöneticisi Adem Kayacı ise Irak'a ilk defa geldiklerini ve burada Türkiye'ye karşı olumlu bir algı ile karşılaştıklarını anlattı.

Kayacı, Iraklı meslektaşlarıyla ortak çalışmalar yapmayı planladıklarına işaret ederek, Türk şirketlerini buradaki fuarlara katılmaya davet etti.

İstanbul merkezli vana imalatı yapan bir şirketin sahibi ve müdürü olan Deniz Demir de başta su olmak üzere buhar ve gaz sektöründe imalatları olduğunu, Irak pazarına açılmak için buraya geldiklerini kaydetti.

Demir, "Türk ürünlerinin kalitesini buraya taşımak istiyoruz. Yararlı bir fuar olduğunu düşünüyoruz." dedi.