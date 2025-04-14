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Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin düşünce kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen uluslararası konferansta, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi'nin kurulmasının planlandığı aktarıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin düşünce kuruluşlarının katılımıyla "TDT Üye Ülkeleri Arasında Ticaret Potansiyelinin Genişletilmesi: Ortak Araştırmalar ve Stratejik Çözümler" konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi. Konferansa teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden 20'ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşundan çok sayıda yetkili ve uzman katıldı.

Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

"AMAÇ TDT BÖLGESİNDE TİCARETİ KOLAYLAŞTIRMAK"

Konferansın açılışında konuşan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifiyle organize edilen bu etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının TDT bölgesinde ticareti kolaylaştırmak ve karşılıklı ticaret hacmini arttırmak, ekonomik entegrasyonu ilerletmek, ticaret iş birliğini genişletmek ve ülke ekonomilerinin rekabet gücünü güçlendirmek için uygun mekanizmaları oluşturmak olduğunu belirtti.

Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

'TURAN ÖZEL EKONOMİK BÖLGESİ' KURULUYOR

Mukazhan, toplam 175 milyon insanın yaşadığı bu ülkelerin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, son yıllarda TDT ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve dünya sahnesindeki nüfuzunu artırmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. Bu çerçevede aralarında Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile Türk Yatırım Fonu'nun da bulunduğu farklı işbirliği mekanizmaları oluşturduklarına dikkati çeken Mukazhan, ayrıca Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planladıklarını aktardı.

Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

"ORTA KORİDOR, BÖLGENİN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM MERKEZİ OLARAK ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE HİZMET EDECEKTİR"

Özbekistan Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Başkanı Obid Hakimov da bu konferansın TDT üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliklerinin daha da geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunacağını belirterek, üye ülkeler ulusal düşünce kuruluşları platformunun farklı girişimleri hayata geçirme imkanına sahip eşsiz bir ortaklık modeli olduğunu kaydetti. Son yıllarda üye ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin daha da güçlendiğini dile getiren Hakimov, örgüte üye ülkeler arasındaki ulaştırma ve transit alanında işbirliğini güçlendirmek ve Orta Asya üzerinden Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan "Orta Koridor" olarak da bilinen Trans-Hazar uluslararası ulaştırma koridorunun rekabet gücünü artırmanın önemli olduğuna değinerek, "Orta Koridor, bölgenin önemli bir ulaşım merkezi olarak rolünün güçlendirilmesine hizmet edecektir." diye konuştu.

Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

"GÜNÜMÜZÜN KÜRESEL ZORLUK VE TEHDİTLERİNE KARŞI ENTEGRE OLAN BİR BÖLGE OLUŞTURABİLİRİZ"

Ticari engellerin örgüte üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılmasında bazı zorluklar yarattığını, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engellediğini ve dolayısıyla çok taraflı ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Hakimov, mevcut kaynak ve çabaları birleştirerek, araştırma ve değerlendirmelere dayanarak, günümüzün küresel zorluk ve tehditlerine karşı entegre olan bir bölge oluşturabileceklerini söyledi.

Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor

Konferans kapsamında TDT üyesi ülkeler arasındaki ticaretin mevcut durumu ve değerlendirilmeyen fırsatlar, dijital ticaret ve inovasyon, bölgesel entegrasyon ve altyapı projeleri, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi ve sosyo-demografik zorluklar gibi konuları ele alan oturumlar düzenlendi.

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Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor
Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

hepsi açlıktan kırılıyor bunlar mı bişey yapacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme39
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Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Önce adaleti getirin bu topraklara. Diktatörlükle bir yere varamazsiniz. Az bitiniz kalanınca hemen saraylar yapmayacaksınız. Herkesin hak hukukuna riayet edeceksiniz. Umudumuz var mı ? Isteyince neden olmasın!

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Haber YorumlarıDağıstan:

Siz önce KKTC yi tanıyın.Rum kesiminde elçilik açacağınıza....

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

volkan utangaç bir krt galiba, bundan Türk'lerle derdi

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Haber YorumlarıAdnan:

fllistin düştü düşecek bu ABD kuklaları neyin peşinde

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