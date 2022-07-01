TÜİK'e enflasyon oranı protestosu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜİK'e enflasyon oranı protestosu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
TÜİK'e enflasyon oranı protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti. Protesto sırasında eylemciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

KESK üyesi bir grup kamu çalışanı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK binası yakınlarındaki Özveren Parkı'nda bir araya geldi. TÜİK önüne yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli oturma eylemi yapan sendika üyeleri, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title